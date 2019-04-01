Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции

Выяснилось, что среди жителей провинциальных регионов России больше всего зарабатывают в Сибири и на Дальнем Востоке, а самые низкие зарплаты на Северном Кавказе и в Ивановской области.

Рейтинг зарплат в малых и средних населенных пунктах был составлен с учетом данных Росстата о средней зарплате с учетом местной стоимости продуктов, одежды, коммунальных платежей, мебели, бытовой техники, медикаментов и транспортных расходов, сообщает РИА «Новости».

В рейтинге не учтены данные по Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю, так как это города федерального значения. Также нет релевантных данных по Ингушетии.

Согласно рейтингу, средняя зарплата в провинции в России в 2018 году — 34,5 тыс. рублей в месяц. Рост зарплаты за прошедший год в провинции был таким же, как и в России в целом, что говорит о сохранении отставания в зарплатах от крупных городов.

По мнению экспертов, ускорение роста связано с повышением зарплаты в социальном секторе, где государство является основным работодателем.

«Во-вторых, зарплаты россиян слабо росли в кризис, и текущий рост носит компенсационный характер за кризисные годы. В-третьих, бизнес показывает рекорды прибыли. В частности, суммарная прибыль организаций (за исключением малых и микроорганизаций) в 2018 году составила 13,8 триллиона рублей, что на 47% больше результата 2017 года и является абсолютным рекордом современной России», — сказано в исследовании.

Также причиной стало и снижение безработицы, так как работников становится меньше, а работы немного больше, и тем самым происходит обострение конкуренции.

В исследовании уточняется, что есть несколько регионов, где зарплаты не ниже, чем в крупных городах. Речь о Ненецком автономном округе, Магаданской области, Республике Коми, Амурской области и Еврейской автономной области.

«Такая ситуация чаще всего объясняется сырьевым характером экономики регионов, и соответственно «экономические центры» в них смещены в небольшие населенные пункты, расположенные рядом с месторождениями. В целом же по России в малых и средних населенных пунктах средние зарплаты на 12% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах», — поясняют эксперты.

Так, в Ямало-Hенецком автономном округе средняя зарплата составила 87 тыс. рублей в месяц, а это в 4,5 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг. На втором месте Ненецкий автономный округ, там средняя зарплата — 79,2 тыс. рублей, что в 3,95 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

На третьей позиции — Магаданская область с зарплатой 81,4 тыс. рублей (в 3,88 раза больше стоимости фиксированного набора товаров и услуг). Четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ, а пятым — Сахалинская область.

Московская область находится на десятом месте и занимает самую высокую позицию среди регионов, не специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Средние зарплаты — около 48 тыс. рублей в месяц (2,9 фиксированных наборов товаров и услуг).

«В данном случае даже на приличном удалении от Москвы в плане зарплат местные работодатели вынуждены конкурировать с московскими окладами, так как у работников есть физическая возможность работать в Москве, пусть и тратя в день на дорогу по 2-3 часа. Таким образом, московские высокие зарплаты увеличивают оклады во всем московском регионе, а не только в ближайших крупнейших городах-сателлитах Москвы (Балашиха, Химки, Мытищи, Домодедово и т.д.)», — сообщается в исследовании.

В 29 регионах, среди которых Амурская области, Камчатский край, Татарстан и Липецкая область, соотношение средней зарплаты и стоимости наборов товаров и услуг находится на уровне 2.

В рейтинге также были обозначены и аутсайдеры. Так, у пяти регионов России это соотношение в 2018 году было менее 1,5 (Карачаево-Черкесская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкаррия, Ивановская область). Замыкает рейтинг Чечня, где средняя зарплата — 20,4 тыс. рублей, что только в 1,35 раза больше стоимости фиксированного набора товаров.

Еще в девяти регионах соотношение находилось в диапазоне 1,5-1,7, например, в Калмыкии, Алтае, Чувашии и Брянской области. Однако исследователи отмечают, что в регионах в конце списка наблюдается более сильная динамика зарплат, чем в среднем по России.

«Среди последних 14 регионов рейтинга 11 продемонстрировали более высокий прирост зарплат в провинции в 2018 году по отношению к 2017 году, чем наблюдался в среднем по стране. С другой стороны, среди ТОП-10 регионов-лидеров лишь два смогли обогнать среднероссийский прирост. Таким образом, расслоение между регионами по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах понемногу сокращается, хотя по-прежнему оно остается достаточно большим», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, почему женщины зарабатывают меньше мужчин.