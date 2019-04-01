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Кассы в магазинах слили личные данные россиян в «неизвестном направлении» 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сведения о покупках в магазинах, в том числе электронных, уходят третьим лицам и потенциально могут использоваться не в интересах потребителей. Об этом говорится в предупреждениях оператора фискальных данных «Первый ОФД» (собирает информацию о продажах для передачи в налоговую), сообщают «Известия».
«Системы мониторинга безопасности выявили случаи изменения настроек на кассовом аппарате для передачи фискальных данных в адрес третьих лиц», — говорится в рассылке, подчеркивая, что это нарушение одного из федеральных законов.
В документах указано, что кассовая техника была перенастроена на передачу данных третьим лицам, хотя по договору вся информация должна была исключительно на сервере ОФД, отмечает издание. В сервисном центре оператора сообщили, что в ряде случаев настройки касс были изменены и информация направлялась «на сторону, в неизвестном направлении».
Сведения о покупках полезны для анализа предпочтений покупателей и конкурентной разведки. Эксперт Ассоциации участников рынка больших данных Никита Данилов утверждает, что формально закон разрешает ОФД обработку данных для статистики и исследований, но если они обезличены. При этом согласия клиента оператору не требуется, к тому же адрес электронной почты или номер телефона, указываемые в кассовых чеках, по закону не являются персональными данными.
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Личный счет , газета "Известия"
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