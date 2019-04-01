Порошенко увеличил доход в 95 раз

Президент Украины Петр Порошенко в 2018 году заработал в 95 раз больше, чем в 2017-м, свидетельствует его декларация о доходах. Она опубликована на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Согласно ей, доходы Порошенко в 2018-м составили более 1,5 миллиарда гривен — 57 миллионов долларов или 3,7 миллиарда рублей.

336 тысяч гривен Порошенко получил в качестве зарплаты по основному месту работы — президента, — 20,9 миллиона — в качестве процентов от Международного инвестиционного банка , 391 тысячу — банковским переводом от своей жены Марины, 777 тысяч — в качестве дохода от отчуждения недвижимого имущества от некой Марины Силкиной, 399,9 тысячи — в качестве дивидендов от инвестфонда «Прайм Эссетс Кэпитал», 1,1 миллиарда — в качестве дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG, а еще 28 миллионов — в качестве возврата Министерством финансов Украины стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения облигаций внутреннего государственного займа.

В декларации о доходах Петра Порошенко за 2017 год сказано, что тогда он заработал лишь 16,3 миллиона гривен — 597 тысяч долларов или 39 миллионов рублей.