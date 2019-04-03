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Пенсии ветеранов Великой Отечественной войны могут быть увеличены 

Парламентская газета + ещё 1 1 час назад
Фото: YANDEX.BY/COLLECTIONS
Пенсии участников Великой Отечественной войны, проходивших военную службу по призыву, могут начать рассчитывать по новому механизму — без ограничения размера денежного довольствия, указанного в законе о военных пенсиях. Соответствующий законопроект Правительства перед рассмотрением в первом чтении обсудят на заседании Комитета Госдумы по обороне 3 апреля.
По действующему законодательству, пенсии граждан, уволенных с военной и приравненной к ней службе, исчисляются из денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих и сотрудников. Это денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54% и, начиная с 1 января 2013 года, ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера.
Кабмин предлагает не применять данное условие при исчислении пенсий фронтовикам, принимавшим участие в боевых действиях в составе действующей армии, лицам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов. Согласно документу, изменения должны вступить в силу с 1 мая 2019 года. По оценке Правительства, при применении нового механизма пенсии у ветеранов указанных категорий могут вырасти на 15-20%.
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Личный счет , Госдума
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