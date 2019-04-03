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В России отменили бумажный СНИЛС 

Газета.Ru + ещё 7 27 минут назад
Фото: play.google.com
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Как отмечается, теперь вся информация будет храниться в электронном виде. Для зарегистрированных или застрахованных лиц будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета. По нему они смогут получать все необходимые услуги.
"Свидетельства, которые сейчас есть на руках у застрахованных лиц, не придется обменивать. Они продолжат действовать", — уточнили агентству в Минтруда.
В материале также говорится, что ПФР будет выдавать справку со всей необходимой информацией.
Ранее сообщалось, что Аксаков предложил создать в России единый идентификатор личности.
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Личный счет , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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