Правительство решило помочь таксистам

Правительство готовится изменить закон о самозанятых гражданах, сделав его более удобным для водителей такси, а также предусмотреть в нем возможность применения нового налогового режима для граждан стран СНГ, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По нынешним правилам, иметь его обязаны все таксисты, независимо от того, работают они в традиционных таксопарках или сотрудничают с агрегаторами, зарабатывающими на комиссии за подключение к специальным приложениям. Регистрация в качестве самозанятого не освобождает от такой необходимости. При этом само по себе получение статуса ИП сопряжено с тратами и бюрократической проволочкой, посетовал Худавердян.

Второе предложение было высказано Mail.ru Group и касается граждан стран СНГ, не все из которых сейчас могут претендовать на статус самозанятых — ими могут стать только граждане государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Этот вопрос принципиален для компании, поскольку она владеет сервисом по доставке еды Delivery Club. Многие его курьеры подключились к системе в качестве самозанятых.

Налог на самозанятых (официально — налог на профессиональный доход) был введен в России в 2019 году. Он распространяется на предпринимателей, оказывающих услуги или продающих собственную продукцию без найма сотрудников. Ставка для дохода, полученного от физических лиц, равняется четырем процентам, от юридических — шести. Подключиться к новому режиму могут индивидуальные предприниматели. Изначально закон принимался в качестве десятилетнего эксперимента и действует на территории четырех субъектов РФ: Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей. Однако позднее власти заявляли, что он может распространиться на всю Россию уже со следующего года.