Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.36
$
65.40
73.55
73.40
Прогноз
08.04 – 15.04
$
64.64
72.57
Индексы и котировки Brent
68.61
+0.19 Золото
1290.52
–0.06 РТС
1210.03
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
01.04
1.1230
–0.0109
18.03
1.1339
28.03
18.03
06.03

Правительство решило помочь таксистам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство готовится изменить закон о самозанятых гражданах, сделав его более удобным для водителей такси, а также предусмотреть в нем возможность применения нового налогового режима для граждан стран СНГ, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
По ее данным, возможные поправки в законодательство обсуждались на встрече представителей «Яндекса» и Mail.ru Group с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Два из них касались самозанятых и регулирующего их деятельность закона. Так, глава «Яндекс. Такси» Тигран Худавердян предложил освободить водителей, уже зарегистрировавшихся в качестве самозанятых, от обязанности получать статус индивидуальных предпринимателей (ИП).
По нынешним правилам, иметь его обязаны все таксисты, независимо от того, работают они в традиционных таксопарках или сотрудничают с агрегаторами, зарабатывающими на комиссии за подключение к специальным приложениям. Регистрация в качестве самозанятого не освобождает от такой необходимости. При этом само по себе получение статуса ИП сопряжено с тратами и бюрократической проволочкой, посетовал Худавердян.
Второе предложение было высказано Mail.ru Group и касается граждан стран СНГ, не все из которых сейчас могут претендовать на статус самозанятых — ими могут стать только граждане государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Этот вопрос принципиален для компании, поскольку она владеет сервисом по доставке еды Delivery Club. Многие его курьеры подключились к системе в качестве самозанятых.
Налог на самозанятых (официально — налог на профессиональный доход) был введен в России в 2019 году. Он распространяется на предпринимателей, оказывающих услуги или продающих собственную продукцию без найма сотрудников. Ставка для дохода, полученного от физических лиц, равняется четырем процентам, от юридических — шести. Подключиться к новому режиму могут индивидуальные предприниматели. Изначально закон принимался в качестве десятилетнего эксперимента и действует на территории четырех субъектов РФ: Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей. Однако позднее власти заявляли, что он может распространиться на всю Россию уже со следующего года.
Последние новости
Кремль ответил Зеленскому по Крыму Крымчане поехали выбирать президента Украины и столкнулись со сложностями В России повысили пенсии
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Медведев , Тигран Худавердян , Демьян Кудрявцев , Яндекс , Mail.ru Group , ЕАЭС , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин подписал закон о доиндексации пенсии
Выдача кредитов ужесточается
Личные данные россиян утекли через кассы
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд
Гибель Филевой назвали огромной утратой для России71
Видео
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Гибель Филевой назвали огромной утратой для России
Компании
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
«Газпром» раскрыл судьбу «Северного потока-2»
Компании
Россия готовится прекратить транзит через Украину
Экономика Компании
Две страны ополчились на «Северный поток-2»
Компании Рынки
Китай испугался Запада и ополчился на Россию
Компании
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Курс рубля неожиданно расстроил россиян
Рынки
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение