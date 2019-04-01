НПФ не радует клиентов. Почему пенсионные деньги стали невыгодными?

Совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов по итогам 2018 года оказалась в два с половиной раза ниже инфляции — 1,7% против 4,3%.

Как пишет «Коммерсантъ», НПФ группы «Сафмар» разнесли по счетам своих клиентов убытки более чем в 10%. Лучший результат показал «Газфонд пенсионные накопления» — на счета клиентов он начислил 6,4%. Шестой по величине « ВТБ Пенсионный фонд » начислил 5,4%, НПФ «Нефтегарант», присоединивший «Согласие ОПС» и «Нефтегарант НПО», — 5%.

Юрий Горлин: Доходность пенсионных фондов стабильно низкая уже несколько лет, говорит заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС

«Мы ведем расчеты по оценке доходности НПФ. В период с 2005 года по 2015-2017 годы доходность НПФ находится на уровне 5%. Среднегодовая инфляция за этот период составляет примерно около 9%. У ВЭБа, с нашей точки зрения, доходность тоже была ниже инфляции, но все-таки между 7-8% годовых за период существования обязательной накопительной системы. Какие могут быть причины? Если в самом общем виде, неэффективность управления. Наверное, можно сослаться на то, что есть ограничения, во что можно инвестировать, но мы сравнивали и с тем, какая доходность, как рос фондовый рынок. НПФ позволяли получить большую доходность, по крайней мере, покрывающую инфляцию. Даже если брать крупные депозиты, российские банки за соответствующие периоды давали доходность на уровне инфляции или чуть выше».

Как отмечает «Ъ», в этот раз низкий результат обеспечили фонды, раньше занимавшиеся перекрестным инвестированием с рядом финансовых групп, которые прекратили свое существование в результате санаций ЦБ . В частности, в этом причины рекордных отрицательных показателей фондов холдинга «Сафмар».

Андрей Гудков, доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике

«Есть очень хорошее наблюдение, сделанное Михаилом Дмитриевым, бывшим заместителем Грефа в министерстве экономического развития, одним из авторов разработки системы государственных обязательных накопительных пенсий. Он сказал, что за те годы, когда российские НПФ показывали низкую доходность, размещающиеся на российском финансовом рынке средства Шведского накопительного фонда дали высокую доходность. Штука заключается в том, что вы должны различать два показателя: реальная доходность, которая никому неизвестна, кроме руководства НПФ, и доходность, которую они показывают в отчетности».

Суммарные обязательства по обязательному пенсионному страхованию шести крупнейших фондов, в которых на начало года формировали накопительную пенсию 22,8 миллиона человек, за 2018 год выросли всего на 2,7%.