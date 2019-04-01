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Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.
Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.
По словам главы социального комитета СФ Валерия Рязанского, выплаты коснутся 3,9 миллиона человек.
Как ранее заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, доиндексация пенсий по новому принципу, предложенному президентом РФ Владимиром Путиным, в текущем году будет произведена при очередных выплатах, ресурсы в бюджете на эти цели есть. По словам министра, доиндексация оценивается в текущем году в размере около 15-20 миллиардов рублей.
Законом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, "которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году".
Бюджет Пенсионного фонда России обладает достаточными средствами, чтобы уже в мае начать выплату пенсий по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера, заявил ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
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Комментарии3
Личный счет , Антон Силуанов , Максим Топилин , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ
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