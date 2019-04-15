В каких регионах из-за мусора выросли коммунальные платежки

По данным центра "ЖКХ Контроль" всего в общественные приемные в первом квартале 2019 года поступило 8 325 обращений. Новшеством стало появление в списке основных проблем реформы системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

По словам исполнительного директора центра НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, за весь 2018 год не поступило ни одного такого обращения. А в первом квартале 2019 года их доля составила 11,66 процента от общего количества. Всего общественникам поступила 971 такая жалоба.

Эксперты проанализировали каждую из них, чтобы понять, что в этой сфере жителей волнует больше всего. Кроме того, они изучили 485 квитанций в 104 городах из регионов, которые перешли но новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года.

Напомним, согласно ФЗ "Об отходах производства и потребления" с 1января 2019 года все регионы, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, должны были перейти на новую систему обращения с ТКО. Однако 13 регионов переход отложили, ссылаясь в основном на неготовность.

"Вывозить ТКО по-новому с 1 января 2019 года начали в 70 регионах, причем в их число вошли и те 16 регионов, которые перешли на новую систему обращения с ТКО досрочно, — рассказала Светлана Разворотнева. — Практически во всех субъектах переход на новую систему обращения с ТКО оказался событием, вызвавшим серьезный общественный резонанс. Учитывая социальную значимость темы, в первом квартале 2019 года НП "ЖКХ Контроль" провел общественный мониторинг ситуации в субъектах РФ, связанный с переходом на новую систему обращения с отходами".

Анализ проводился "путем сопоставления квитанций за декабрь (когда платили по-старому) и январь (когда появилась новая коммунальная услуга -обращение с ТКО)". Кроме того, были опрошены представители местных центров общественного контроля, члены региональных общественных палат, сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ и Советов домов. Также были проанализированы документы, размещенные в открытых источниках.

Мониторинг показал, что главной проблемой реформы стала недостаточная информированность граждан. Во многих регионах люди просто не поняли, что и как происходит. Поэтому рост платежей, чехарда со сменой компаний, отвечающих за уборку мусора, и вызвали такой резонанс.

"Для значительного количества граждан переход на новую систему обращения с ТКО стал сюрпризом, — продолжает Светлана Разворотнева. — У граждан не было достаточной информации о сути изменений, целях и задачах реформы, отсутствовало понимание, почему платеж изменился и как он рассчитывается".

В ряде регионов, например, в Московской области, плату за вывоз мусора включили в квитанцию вместе с платой за электроэнергию или капитальный ремонт.

Везде работают колл-центры, которые должны консультировать граждан. Однако жители жалуются, что получить ответы очень сложно. Наибольшее количество жалоб на плохую работу колл-центров зафиксировано в Московской, Орловской, Псковской, Тверской и Ульяновской областях, а также в Пермском крае.

Расчет платы за содержание при появлении платы за ТКО в разделе "коммунальные услуги" вызвал множество вопросов у граждан по всей стране и расположился на втором месте в списке основных проблем. Люди усомнились в справедливости методик, при помощи которых устанавливаются нормативы накопления ТКО. Даже в соседних регионах для одинаковых домов они могут отличаться в несколько раз.

Кроме того, реформа должна была привести к снижению платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Ведь услуга "обращение с ТКО" перестала быть жилищной и стала коммунальной. Следовательно, "мусорные" расходы управляющие компании должны были убрать из своих квитанций.

Однако так произошло не везде. Анализ присланных из регионов анкет показал: в 14 процентах из них сказано, что плата за содержание общего имущества увеличилась, в 45,7 процента — не изменилась, а в 40,3 процента — уменьшилась. Например, о снижении платежей заявили в Иркутской, Калининградской, Кировской, Мурманской, Брянской, Новосибирской областях, Татарстане и Башкортостане.

Плата не изменилась в некоторых городах Волгоградской, Оренбургской, Белгородской, Курской, Псковской, Саратовской, Тамбовской области, а также Республики Марий Эл, Алтайском и Краснодарском крае. Факты роста платы за содержание общего имущества были отмечены в Калужской, Смоленской, Томской и Тульской областях, а также в Республике Северная Осетия-Алания.

Кстати, собственный анализ квитанций, проведенный сотрудниками "ЖКХ Контроль", дал иные результаты. Согласно ему, в 16,2 процента присланных квитанций плата за вывоз ТКО уменьшилась, в 15,4 — не изменилась, а в 68,4 — увеличилась. Впрочем, стоит учитывать, что в регионе может действовать не один, а несколько региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Также повышение или снижение платы зависит от способа начисления, выбранного регионом, метража занимаемой площади и количества проживающих человек, — пояснили эксперты. — При начислении по количеству людей растут платежи для сравнительно более бедных слоев населения, где большее количество людей проживает на меньшей площади. Более заметно выросла финансовая нагрузка на жителей сельской местности, поскольку многие из них за эти услуги ранее не платили вообще".

Отсутствие возможности перерасчета платы за помещение, где собственники реально не проживают — это третья в списке основных проблем реформы. Наибольшее количество таких вопросов возникло в регионах, где плата начислялась в зависимости от площади. В их число попали Московская, Иркутская, Калужская, Саратовская, Нижегородская, Воронежская и Пензенская области, а также Камчатский край.

Действующая там форма расчетов вынуждает собственников платить за все имеющееся жилье, даже за то, в котором они не проживают и мусор не производят. Но добиться перерасчета эти люди не могут, потому что в законодательстве нет соответствующей нормы.

Четвертое место в списке заняли проблемы с выставлением платежных документов. Первые же месяцы привели к тому, что в регионах счета начали выставлять ошибочно. Например, в Орловской области квитанции выставили на сараи, в которых по факту никто не проживает. А в Калининградской области счета умудрились выставить даже умершим людям.

Кроме того, одним и тем же гражданам, порой, приходило по два счета. С такими проблемами столкнулись жители Брянской, Курской, Псковской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, а также Пермского края. Оказалось, что у регоператоров нет актуальных баз данных. И хотя они обещали актуализировать свои базы и произвести перерасчет, недовольство жителей никуда не ушло.

Проблемы с заключением договоров расположились на пятой строчке рейтинга. Они были отмечены в Тверской, Московской, Саратовской, Орловской областях и ряде других регионов. Председатели правлений ТСН, ТСЖ и ЖСК жалуются, что с ними не заключают договор по фактическому сбору мусора, поэтому приходится идти в суд.

Например, в Орловской области регионального оператора "выбрали еще в апреле 2018 года, споры о правомерности проведения конкурса закончились в августе 2018 года, однако на конец 2018 года потребители не получили от регионального оператора предложение о заключении договора".

На шестом месте оказались проблемы инфраструктуры. Территориальные схемы обращения с ТКО не проработаны, регионам не хватает сертифицированных полигонов. С этим столкнулись жители Архангельской, Липецкой, Кировской и Тамбовской областей, Хакасии и Крыма. Нехватка контейнерных площадок и контейнеров отмечена в Самарской, Калужской, Нижегородской, Смоленской и Ульяновской областях. В Пермском крае возникли проблемы с перевозчиками — контракты заключаются с компаниями, не имеющими собственного автопарка и персонала.

Замыкает список основных проблем — некачественное оказание услуги. Так, на несоблюдение график вывоза ТКО жалуются жители Московской, Тверской, Челябинской, Астраханской, Курской, Нижегородской областей и Удмуртии. В основном жалобы поступают от жителей сельской местности.

Среди других проблем, не вошедших в рейтинг, эксперты называют недостаточную работу по организации сортировки и раздельного сбора мусора, по ликвидации несанкционированных свалок, а также включение в тариф инвестиционной составляющей.