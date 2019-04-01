Россияне снова испугались санкций

Обстановка в России неблагоприятная для того, чтобы вкладывать во что-либо свои деньги. Так считают уже около двух третей населения страны. Это худший показатель практически за 2,5 года, следует из материалов ЦБ . У граждан уже почти нет денег для инвестиций, а очередные угрозы санкций пугают россиян и взращивают в них пессимизм, поясняют опрошенные News.ru эксперты.

Россияне начали «запасаться» пессимизмом относительно инвестиционного климата в РФ. 64% населения считает, что в стране складывается не самая благоприятная ситуация для вложения денег. Таковы результаты опроса, проведённого инФОМ в марте по заказу Центробанка. Это максимальная с января 2017 года доля негативно настроенных респондентов, свидетельствуют материалы регулятора. Лишь 17% опрошенных в прошлом месяце сочти обстановку в стране «достаточно благоприятной» для инвестиций, такой же результат был и в декабре 2018-го.

Однако тогда пессимистов было чуть меньше — 60%, а доля оптимистов была максимальной за всю историю наблюдений в мае позапрошлого года. В то время почти четверть населения считала обстановку в РФ «достаточно благоприятной» для вложения денег.

Настроения граждан ухудшаются с декабря 2017-го, следует из опубликованных данных. В последний месяц позапрошлого года доля респондентов, которые считали ситуацию в России удачной для инвестиций, равнялась 51%.

Нынешняя сдержанность населения по поводу своего участия в инвестиционном процессе лишь отчасти может определяться негативными изменениями, которые произошли в российском инвестиционном климате в начале весны, рассуждает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В большей мере воздействие на склонность людей к вложению своих накоплений куда-либо в текущих российских реалиях скорее оказывает «доступный остаток» данных накоплений, уточняет он. Это те накопления, которые «избыточны» для человека в плане удовлетворения его потребностей по поддержанию условно комфортного уровня жизни, уточняет эксперт.

«Таких ресурсов, от которых напрямую не зависит жизнедеятельность конкретного домохозяйства на самую ближайшую перспективу, остается всё меньше», — констатирует Покатович.

Население пребывает в ситуации вынужденного сбережения, в то время как факторы давления на склонность к потреблению продолжают усиливаться, добавляет он. Один из наиболее существенных сдерживающих факторов, по его мнению, — это неопределённость относительно дальнейшего движения курса национальной валюты в условиях повышенных геополитических рисков.

Сейчас можно говорить о наличии неопределённости, что связано, в частности, с ожиданием ужесточения санкций, которые постоянно откладываются, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич . На таком фоне инвестиционная активность снижается, указывает он.

Впрочем, по словам эксперта, пока нет поводов для дальнейшего снижения инвестиционной активности, поэтому в будущем стоит ожидать стабилизации настроений россиян.