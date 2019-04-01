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Россияне снова испугались санкций 

News.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Обстановка в России неблагоприятная для того, чтобы вкладывать во что-либо свои деньги. Так считают уже около двух третей населения страны. Это худший показатель практически за 2,5 года, следует из материалов ЦБ. У граждан уже почти нет денег для инвестиций, а очередные угрозы санкций пугают россиян и взращивают в них пессимизм, поясняют опрошенные News.ru эксперты.
Россияне начали «запасаться» пессимизмом относительно инвестиционного климата в РФ. 64% населения считает, что в стране складывается не самая благоприятная ситуация для вложения денег. Таковы результаты опроса, проведённого инФОМ в марте по заказу Центробанка. Это максимальная с января 2017 года доля негативно настроенных респондентов, свидетельствуют материалы регулятора. Лишь 17% опрошенных в прошлом месяце сочти обстановку в стране «достаточно благоприятной» для инвестиций, такой же результат был и в декабре 2018-го.
Однако тогда пессимистов было чуть меньше — 60%, а доля оптимистов была максимальной за всю историю наблюдений в мае позапрошлого года. В то время почти четверть населения считала обстановку в РФ «достаточно благоприятной» для вложения денег.
Настроения граждан ухудшаются с декабря 2017-го, следует из опубликованных данных. В последний месяц позапрошлого года доля респондентов, которые считали ситуацию в России удачной для инвестиций, равнялась 51%.
Нынешняя сдержанность населения по поводу своего участия в инвестиционном процессе лишь отчасти может определяться негативными изменениями, которые произошли в российском инвестиционном климате в начале весны, рассуждает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В большей мере воздействие на склонность людей к вложению своих накоплений куда-либо в текущих российских реалиях скорее оказывает «доступный остаток» данных накоплений, уточняет он. Это те накопления, которые «избыточны» для человека в плане удовлетворения его потребностей по поддержанию условно комфортного уровня жизни, уточняет эксперт.
«Таких ресурсов, от которых напрямую не зависит жизнедеятельность конкретного домохозяйства на самую ближайшую перспективу, остается всё меньше», — констатирует Покатович.
Население пребывает в ситуации вынужденного сбережения, в то время как факторы давления на склонность к потреблению продолжают усиливаться, добавляет он. Один из наиболее существенных сдерживающих факторов, по его мнению, — это неопределённость относительно дальнейшего движения курса национальной валюты в условиях повышенных геополитических рисков.
Сейчас можно говорить о наличии неопределённости, что связано, в частности, с ожиданием ужесточения санкций, которые постоянно откладываются, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. На таком фоне инвестиционная активность снижается, указывает он.
Впрочем, по словам эксперта, пока нет поводов для дальнейшего снижения инвестиционной активности, поэтому в будущем стоит ожидать стабилизации настроений россиян.
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Комментарии79
Личный счет , Экономика , Богдан Зварич , Промсвязьбанк , Центральный банк России
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