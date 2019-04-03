Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.23
$
65.39
73.33
73.45
Прогноз
08.04 – 15.04
$
65.70
73.85
Индексы и котировки Brent
69.70
–0.01 Золото
1292.90
+0.08 РТС
1226.84
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.04
1.1245
–0.0105
19.03
1.1351
31.03
20.03
08.03

«Авито Работа»: средняя зарплата в России выросла на 5,5% за год 

Банки.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5% за год и снизилась на 0,5% за квартал, достигнув 36 600 рублей в месяц, говорится в исследовании компании «Авито». При этом работодатели подняли оклады во всех 23 крупных городах в диапазоне от 3,2% до 9,5%.
В I квартале 2019 года во всей стране самыми востребованными у работодателей оказались продавцы, производственники, перевозчики, строители и работники автобизнеса. На этих специалистов пришлось около 66% всех актуальных вакансий. Среди соискателей работы за I квартал самый большой интерес вызвали вакансии по группам «продажи», «транспорт, логистика», «строительство», «производство, сырье, с/х» и «без опыта, студенты». На вакансии в этих пяти группах пришлось 70,3% всех запросов контактов за весь квартал.
При этом самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей оказалось строительство: в среднем 47 900 рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта — 31 500 рублей в месяц. За год больше всего выросли зарплаты студентов (на 7,5%), а меньше всего — продавцов (на 3,8%).
В I квартале 2019 года среди 23 крупных городов самая высокая средняя зарплата традиционно предлагалась соискателям в Москве (53 300 рублей в месяц), второе место занял Санкт-Петербург (46 100 рублей), а третье разделили Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар (по 36 900 рублей). Самая низкая зарплата отмечена в Волгограде (28 600 рублей), Барнауле (29 200 рублей), а также Саратове и Тольятти (29 900 рублей).
Зарплата в категории «Административная работа» в среднем по России оказалась на 24% выше, чем в Москве, и составила 26 200 рублей в месяц. А самая низкая среднероссийская зарплата по сравнению со столицей зафиксирована в «Банках и инвестициях» — всего 32 300 рублей в месяц, или 52% от московской зарплаты в этой категории.
Банки.ру: последние новости
НБКИ предлагает сервис «НБКИ Онлайн расширенный» для кредиторов 2 апреля. Главное за минуту: Минфин готовит новые налоги, карты Visa и Mastercard будут только бесконтактными Исследование: российские потребители одни их самых бедных среди развивающихся стран
Комментарии2
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков не понял, почему россиянам не хватает денег на обувь398
Россияне начали усиленно экономить на еде5
Россия нанесет ответный удар в торговом споре с ЕС1
Украинцам отменили фиксированные цены на газ12
Минфин вновь сократит закупки валюты
Видео
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Через Амур: Россия и Китай соединились
Экономика
Украинцам отменили фиксированные цены на газ
Экономика
Чуда не будет: рублю предрекли крах
Рынки
Гибель Филевой назвали огромной утратой для России
Компании
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Песков не понял, почему россиянам не хватает денег на обувь
Личный счет
Запретный плод: Минск попался
Экономика Статьи
«Газпром» раскрыл судьбу «Северного потока-2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение