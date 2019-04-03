«Авито Работа»: средняя зарплата в России выросла на 5,5% за год

Средняя зарплата в целом по стране выросла на 5,5% за год и снизилась на 0,5% за квартал, достигнув 36 600 рублей в месяц, говорится в исследовании компании «Авито». При этом работодатели подняли оклады во всех 23 крупных городах в диапазоне от 3,2% до 9,5%.

В I квартале 2019 года во всей стране самыми востребованными у работодателей оказались продавцы, производственники, перевозчики, строители и работники автобизнеса. На этих специалистов пришлось около 66% всех актуальных вакансий. Среди соискателей работы за I квартал самый большой интерес вызвали вакансии по группам «продажи», «транспорт, логистика», «строительство», «производство, сырье, с/х» и «без опыта, студенты». На вакансии в этих пяти группах пришлось 70,3% всех запросов контактов за весь квартал.

При этом самой высокооплачиваемой группой профессий среди популярных у соискателей оказалось строительство: в среднем 47 900 рублей в месяц. А меньше всего предлагали студентам и соискателям без опыта — 31 500 рублей в месяц. За год больше всего выросли зарплаты студентов (на 7,5%), а меньше всего — продавцов (на 3,8%).

В I квартале 2019 года среди 23 крупных городов самая высокая средняя зарплата традиционно предлагалась соискателям в Москве (53 300 рублей в месяц), второе место занял Санкт-Петербург (46 100 рублей), а третье разделили Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар (по 36 900 рублей). Самая низкая зарплата отмечена в Волгограде (28 600 рублей), Барнауле (29 200 рублей), а также Саратове и Тольятти (29 900 рублей).

Зарплата в категории «Административная работа» в среднем по России оказалась на 24% выше, чем в Москве, и составила 26 200 рублей в месяц. А самая низкая среднероссийская зарплата по сравнению со столицей зафиксирована в «Банках и инвестициях» — всего 32 300 рублей в месяц, или 52% от московской зарплаты в этой категории.