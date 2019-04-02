Россияне смогут заключать соглашения с Центробанком

Граждане России могут получить возможность заключать соглашения с Центробанком , чтобы освободиться от административной ответственности по нарушениям, связанными с неправомерным использованием инсайдерской информации или манипулированием рынком. Законопроект с соответствующими поправками в законодательство перед рассмотрением в первом чтении обсудят на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку 2 апреля.

Документ был внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с депутатом от «Единой России» Владиславом Резником . В пояснительной записке авторы отмечают, что как показывает мировая практика административных расследований, связанных с противодействием манипулированию или использованию инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, институт соглашения с регуляторами позволяет существенно повысить эффективность государственной политики по защите публичных интересов в сфере регулирования финансового рынка.

По предложению законодателей, лица которые заключают соглашения с ЦБ, должны заплатить государству сумму, которая определена в договоре с регулятором. Она не должна быть меньше тех доходов или убытков, которые гражданин получил при операциях с финансами, иностранной валютой или товарами, в результате которых на него и было заведено административное дело. Также эти лица должны будут совершить определённые действия для предотвращения нарушения закона в будущем, которые определит сам Центробанк.

Однако подобное соглашения не позволят заключать служащим федеральных, региональных или местных органов исполнительной власти, работниками управления государственных внебюджетных органов и служащими ЦБ, которые имеют доступ к инсайдерской информации.