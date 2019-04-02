Россиян попытаются спасти от кредитного рабства

Банк России продолжает борьбу с закредитованностью россиян. С 1 апреля регулятор повысил на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам с полной стоимостью кредита от 10% до 30%. Так он пытается затормозить слишком быстрый рост долговой нагрузки населения и повысить устойчивости банков к потенциальным системным рискам.

Подобный шаг предпринимается не впервые. В прошлом году ЦБ дважды повышал значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам. Но системные риски в этом сегменте продолжают расти, сетует он.

В 2018-м российские банки выдали населению кредитов на 22,8% больше, чем годом ранее. На 1 января текущего года объем их розничного портфеля достиг 14,9 триллиона рублей.

Как отреагирует ставки?

ЦБ пытается ликвидировать ту угрозу, которую бурный рост потребкредитования создает для финансовой стабильности, отмечает первый вице президент Опоры России Павел Сигал . Долговая нагрузка россиян уже возросла до 9,9%. Это лишь немногим ниже тех 10,4%, что наблюдались на пике критического 2014 года, напоминает он.

Повышение надбавок к коэффициентам, по мнению эксперта, позволит снизить долговую нагрузку или хотя бы затормозить ее дальнейший рост, но одновременно и продолжать наращивать кредитование населения. При этом повышения процентных ставок по кредитам ждать не приходится, полагает Сигал.

«Это в первую очередь зависит от изменений в ключевой ставке ЦБ, которая пока что остается неизменной. Для того, чтобы верно дифференцировать надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и не усложнять банкам деятельность, в текущем году будет внедрен показатель долговой нагрузки в отдельности для физических лиц», — поясняет он.

Василий Солодков. Другие эксперты эту точку зрения не разделяют. Удорожание заемных средств за счет роста процентных ставок — прямая цель означенной меры ЦБ, уверен директор Банковского института ВШЭ

«Она направлена на то, чтобы сделать кредитование для банков более дорогой услугой. И, соответственно, регулятор надеется, что в результате закредитованность населения дальше расти не будет», — говорит он.

Не исключено, что долговая нагрузка на россиян действительно снизится из-за того, что кредиты станут еще менее доступными, допускает аналитик. Особенно если учесть, что ставки по ним уже возросли вслед за повышением ключевой ставки того же ЦБ.

Кстати, по данным Национального бюро кредитных историй, в феврале 2019 года было выдано 1,36 млн потребительских кредитов — на 6,5% меньше, чем в том же месяце прошлого года. И это — самый низкий показатель выдачи потребкредитов за месяц за последние 1,5 года (с сентября 2017-го). По мнению некоторых экспертов, главным фактором этого падения стал как раз рост процентных ставок.

К тому же, вот-вот начинается посевная, а половина россиян еще с советских времен живет натуральным хозяйством, и его доля может возрасти. Это тоже может слегка уменьшить потребность в заемных средствах.

Сомнительный эффект

С тем, что повышение надбавок к коэффициентам однозначно приведет к росту ставок и, соответственно, стоимости кредитов, согласен и заместитель директора Института актуальной экономики Иван Антропов. Банкам понадобится больше средств под обеспечение, чтобы выполнять нормативы ЦБ и не попасть под отзыв лицензии, поясняет он. Но ужесточения требований к потенциальным заемщикам эксперт не ожидает, поскольку более или менее лояльно к ним сейчас относятся разве что МФО, а традиционные кредитные учреждения и так уже оценивают претендентов максимально придирчиво.

«На фоне многочисленных отзывов лицензий банки и так уже делают все возможное в выборе заемщиков, потому что сейчас дополнительные риски не нужны никому», — замечает аналитик.

Но вот в том, что очередная мера ЦБ даст желаемый эффект он сомневается. Сегодня население влезает в долги совсем по иным причинам, чем до кризиса 2014 года. Тогда люди брали кредиты, потому что могли себе это спокойно позволить. Наращивалось потребление, все просто стремились как-то улучшать свое благосостояние. Сейчас же это для многих граждан становится просто вынужденной мерой, без которой невозможно покупать даже самую необходимую бытовую технику. Ведь техника имеет свойство по естественным причинам выходить из строя, и требуется замена.

«Соответственно, люди и сейчас будут также вынуждены брать кредиты, но только по более высоким ставкам, которые станут устанавливать банки, чтобы покрыть свои риски и выполнять обязательства ЦБ. Так что это может оказать даже в некоторой степени отрицательный эффект, повысив расходы людей на обслуживание кредитов. Так что однозначного положительного эффекта у этой меры сейчас нет», — рассуждает эксперт.

Высокая закредитованность россиян действительно связана с тем, что шестой год подряд снижаются их реальные доходы, признает Солодков.

«И доснижались даже до такой степени, что Росстат прекратил их нормальный подсчет», — иронизирует он.

ЦБ делает то, что он может делать, но не в его силах раскрутить экономический рост, который обусловлен не только уровнем процентной ставки, но, в первую очередь, инвестиционным климатом, добавляет эксперт. А этот показатель в России по-прежнему оставляет желать лучшего.

Для банков эта мера тоже несет определенный риск, полагает Антропов. Повышение ставок может привести к увеличению доли невозвратов. Да, у кредитных учреждений и резервы будут больше. Но им комфортнее работать с меньшими резервами, но зато гарантировано получать свои средства от заемщиков. Сложнее всего придется небольшим банкам, у которых разница между расходной (обслуживание депозитов и т. д.) и доходной частью и так невелика.