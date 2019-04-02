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Только бесконтактные: банкам запретят выпускать карты старого образца 

Рамблер + ещё 21 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Платёжные системы Visa и Mastercard требуют от российских банков выпускать карты только с функцией бесконтактной оплаты в одно касание, сообщает РБК.
Соответствующие предписания уже были разосланы в крупнейшие российские банки. Представители Visa обязывают отечественные финансовые организации перейти к выпуску только бесконтактных карт в апреле 2019 года, в Mastercard отметили, что потребуют от кредитных учреждений перейти к нововведениям с апреля 2021 года.
Получение предписаний от западных платёжных систем РБК подтвердили в Альфа-банке, Райффайзенбанке и «Русском стандарте». В статье отмечается, что российская платёжная система «Мир» похожих требований для своих карт не выдвигает.
По словам экспертов, выпуск бесконтактных карт обходится российским банкам дороже, чем производство карт с старого образца с чипами: в среднем в 1,5-2 раза.
Впрочем, разница в цене производства сходит на нет при выпуске крупных тиражей карт, отмечают специалисты, а расходы окупаются более высокими показателями использования бесконтактных карт.
Аналитики Сбербанка отмечают, что в 2018 году было выпущено 270 млн карт, 50% платежей по которым было проведено бесконтактным способом. В то время как годом ранее доля платежей «в одно касание» составляла всего около 1%.
Комментарии
Личный счет , Другое , Райффайзенбанк Австрия , Visa , Сбербанк России , Альфа-банк , РБК
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