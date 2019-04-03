Названы сроки введения в России новых налогов

Неналоговые платежи переведут в Налоговый кодекс не ранее 1 января 2021 года. Это произойдет в случае одобрения соответствующего законопроекта парламентом. Об этом сообщил официальный представитель Минфина Андрей Лавров по итогам заседания рабочей группы по неналоговым платежам предпринимателей, которое провел первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс не предполагает введение принципиально новых сборов или увеличение налоговой нагрузки. Как пояснил Силуанов, мера позволит создать предсказуемые условия ведения бизнеса, систематизировать существующие платежи и ограничить возможности властей по введению новых сборов или изменению размера старых. Ставки платежей новых налогов не будут увеличены, будет предусмотрен десятилетний мораторий на уголовную ответственность за нарушение налогового законодательства в отношении пяти платежей.

Минфине отметили, что перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс не ранее 2021 года даст налогоплательщикам и налоговым органам достаточно времени для адаптации к новым правилам. Участники обсуждения поддержали предложение внести инициативы на рассмотрение в Госдуму в весеннюю сессию.

Ранее бизнес-сообщество попросило президента Владимира Путина отклонить предложение Минфина по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс, поскольку это чрезмерно увеличит нагрузку на бизнес.

Согласно законопроекту Минфина, в Налоговый кодекс должны перенести несколько неналоговых платежей: утилизационный, курортный, экологический сборы, налог с операторов связи и сборы с пользователей автодорог.