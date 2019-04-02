Эксперты предсказали скорую бедность миллионам россиян

В скором времени миллионы россиян могут стать бедными. Это связано с возможным резким падением рубля. По словам экспертов, причиной тому могут стать американские санкции и другие негативные факторы.

Как отметил эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев , ослабление рубля сначала приведет к подорожанию товаров потребительского спроса. И даже при укреплении рубля снижение цен на товары не произойдет.

Другой эксперт, персональный брокер ИФК «Солид» Евгений Маришин отметил, что укрепление курса рубля в марте поддерживалось спросом на нефть. Но в первой половине апреля европейские страны планируют объявить о новых экономических мерах против России, после чего динамика курса рубля может пойти по нисходящей. Специалист считает, что резких колебаний курса не будет.

Аналитики также считают, что предполагаемое падение курса рубля не окажет существенного влияния на цены. Стоимость товаров вырастет примерно на 0,4–0,6%. Однако проседание доходов россиян за последние годы и рост цен могут сильно ударить по карманам граждан, пишет «Дни.ру».