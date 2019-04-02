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Плата за отдых: Для россиян придумали новые налоги 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Минфин предложил включить в Налоговый кодекс (НК) пять новых глав — об экологическом, утилизационном и гостиничном сборах, сборе с пользователей автодорог и налоге с операторов связи. Законопроект Минфина опубликован на официальном портале regulation.gov.ru.
По мнению ведомства, эти платежи необходимо включить в НК, так как они носят квазиналоговый характер и, по сути, не отличаются от налогов, отмечает РБК.
Законопроекту Минфина предстоит пройти публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Среди прочего, документ включает часть госпошлин (за внесение изменений в госреестры и просмотр сведений в них).
Сбор с пользователей автодорог предполагает плату за проезд большегрузов массой свыше 12 тонн по трассам. Ставку сбора установят в размере 3,73 рубля на один километр пути (сейчас — 1,91 рубля).
Нынешние отчисления мобильных операторов Минфин планирует преобразовать в «налог на операторов сети связи общего пользования». Операторы каждый год уплачивают по 1,2 процента доходов в «резерв универсального обслуживания». Налоговой базой для операторов сделают доходы, полученные в течение квартала от оказания услуг связи, а ставку налога установят в размере 1,2 процента.
Гостиничный налог должен заменить курортный сбор, который ранее ввели в нескольких регионах РФ в рамках эксперимента.
Сбор будут взимать с организаций и физлиц, предоставляющих гостиничные услуги, в их число входят гостиницы, санатории и другие объекты курортного отдыха. Предполагается, что российские отели с 2023 года смогут взимать с туристов сбор до ста рублей в сутки с человека.
«Коммерсант» отмечает, что бизнес просил президента РФ Владимира Путина не торопиться с включением платежей в НК, опасаясь роста фискальной и административной нагрузки. По данным издания, особенно недовольны предприниматели были налогом на утилизацию товаров и упаковки. Бизнес мог либо платить экологический сбор, либо самостоятельно собирать и утилизировать свои отходы.
Компании уже начали создавать отраслевые ассоциации, чтобы самостоятельно разбираться с отходами, и стали инвестировать в инфраструктуру. Газета подчеркивает, что признание всех поголовно плательщиками сбора лишило бы инвестиции смысла.
Представитель РАТЭК Антон Гуськов заявил «Ведомостям», что в последней версии законопроекта закрепили возможность самостоятельной утилизации отходов.
Комментарии7
Личный счет , Статьи , Экономика , Антон Гуськов , Владимир Путин , Минфин , Ведомости
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