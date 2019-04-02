Плата за отдых: Для россиян придумали новые налоги

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс (НК) пять новых глав — об экологическом, утилизационном и гостиничном сборах, сборе с пользователей автодорог и налоге с операторов связи. Законопроект Минфина опубликован на официальном портале regulation.gov.ru.

По мнению ведомства, эти платежи необходимо включить в НК, так как они носят квазиналоговый характер и, по сути, не отличаются от налогов, отмечает РБК.

Законопроекту Минфина предстоит пройти публичное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. Среди прочего, документ включает часть госпошлин (за внесение изменений в госреестры и просмотр сведений в них).

Сбор с пользователей автодорог предполагает плату за проезд большегрузов массой свыше 12 тонн по трассам. Ставку сбора установят в размере 3,73 рубля на один километр пути (сейчас — 1,91 рубля).

Нынешние отчисления мобильных операторов Минфин планирует преобразовать в «налог на операторов сети связи общего пользования». Операторы каждый год уплачивают по 1,2 процента доходов в «резерв универсального обслуживания». Налоговой базой для операторов сделают доходы, полученные в течение квартала от оказания услуг связи, а ставку налога установят в размере 1,2 процента.

Гостиничный налог должен заменить курортный сбор, который ранее ввели в нескольких регионах РФ в рамках эксперимента.

Сбор будут взимать с организаций и физлиц, предоставляющих гостиничные услуги, в их число входят гостиницы, санатории и другие объекты курортного отдыха. Предполагается, что российские отели с 2023 года смогут взимать с туристов сбор до ста рублей в сутки с человека.

«Коммерсант» отмечает , что бизнес просил президента РФ Владимира Путина не торопиться с включением платежей в НК, опасаясь роста фискальной и административной нагрузки. По данным издания, особенно недовольны предприниматели были налогом на утилизацию товаров и упаковки. Бизнес мог либо платить экологический сбор, либо самостоятельно собирать и утилизировать свои отходы.

Компании уже начали создавать отраслевые ассоциации, чтобы самостоятельно разбираться с отходами, и стали инвестировать в инфраструктуру. Газета подчеркивает, что признание всех поголовно плательщиками сбора лишило бы инвестиции смысла.