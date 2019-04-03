Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.25
$
65.39
73.33
73.39
Прогноз
08.04 – 15.04
$
66.00
74.58
Индексы и котировки Brent
69.75
–0.06 Золото
1293.29
+0.00 РТС
1216.20
–0.05
Динамика валют
EUR / USD
03.04
1.1216
–0.0135
19.03
1.1351
31.03
20.03
08.03

Почему в России могут подорожать детские игрушки? 

BFM.RU + ещё 4 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации индустрии детских товаров.
Законопроект о введении в России социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для игрушек разработал Минпромторг по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в конце 2018 года. В документе отмечается, что экспертиза нужна для «обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий».
Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала Business FM, что игрушки российских производителей и так достаточно проверяют.
Антонина Цицулина, президент Ассоциация индустрии детских товаров
«Экспертиза и любые регуляторные меры всегда влияют на себестоимость продукции. Рынок тяжело адаптируется по всей цепочке обеспечения этой экспертизы. Сегодня игрушки и так являются обязательными к контролю, у них отдельный технический регламент, обязательная сертификация продукции с подтверждением. Сейчас инициативы имеют несколько факторов, идущих вразрез с циклом промышленности. Во-первых, время: игрушки имеют высокую сезонность, то есть они должны быть разработаны и изготовлены именно к Новому году и иным праздникам. Они имеют высокую степень обновляемости: каждый год появляется 40% новых игрушек. Любая регуляторная мера, живущая своей жизнью, влияет на стоимость товара. Мы провели анализ одной из предлагаемых экспертиз и вышли на то, что даже если каким-то образом уменьшать маржинальность продуктов, это увеличит стоимость не менее чем на 20%»
У производителей игрушек также нет ответов на вопрос, кто будет проводить эту экспертизу, на каких стандартах и по каким методикам.
BFM.RU: последние новости
В России больше не выдают бумажные СНИЛС Росстат определил минимальный размер семейного бюджета Международные платежные системы обяжут банки РФ выпускать только бесконтактные карты
Комментарии9
Личный счет , Татьяна Голикова , Антонина Цицулина , Минпромторг , газета "Известия" , Business FM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Средства ФНБ выведут за границу74
Зачем государство превращает сборы в налоги1
Инфляция и девальвация: США нанесут мощный удар по Ирану1
«Взлет на фейковой новости»: Доллар уйдет вниз20
В России отменили бумажный СНИЛС30
Видео
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки Компании
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Через Амур: Россия и Китай соединились
Экономика
Чуда не будет: рублю предрекли крах
Рынки
Гибель Филевой назвали огромной утратой для России
Компании
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Запретный плод: Минск попался
Экономика Статьи
«Газпром» раскрыл судьбу «Северного потока-2»
Компании
Россия готовится прекратить транзит через Украину
Экономика Компании
Две страны ополчились на «Северный поток-2»
Компании Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение