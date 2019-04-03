Почему в России могут подорожать детские игрушки?

Введение предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации индустрии детских товаров.

Законопроект о введении в России социальной, психологической, педагогической, санитарной экспертиз для игрушек разработал Минпромторг по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой в конце 2018 года. В документе отмечается, что экспертиза нужна для «обеспечения безопасности жизни, охраны здоровья, нравственности ребенка, защиты его от негативных воздействий».

Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина рассказала Business FM, что игрушки российских производителей и так достаточно проверяют.

Антонина Цицулина, президент Ассоциация индустрии детских товаров

«Экспертиза и любые регуляторные меры всегда влияют на себестоимость продукции. Рынок тяжело адаптируется по всей цепочке обеспечения этой экспертизы. Сегодня игрушки и так являются обязательными к контролю, у них отдельный технический регламент, обязательная сертификация продукции с подтверждением. Сейчас инициативы имеют несколько факторов, идущих вразрез с циклом промышленности. Во-первых, время: игрушки имеют высокую сезонность, то есть они должны быть разработаны и изготовлены именно к Новому году и иным праздникам. Они имеют высокую степень обновляемости: каждый год появляется 40% новых игрушек. Любая регуляторная мера, живущая своей жизнью, влияет на стоимость товара. Мы провели анализ одной из предлагаемых экспертиз и вышли на то, что даже если каким-то образом уменьшать маржинальность продуктов, это увеличит стоимость не менее чем на 20%»

У производителей игрушек также нет ответов на вопрос, кто будет проводить эту экспертизу, на каких стандартах и по каким методикам.