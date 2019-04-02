ЦБ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8%

Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина . При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.

"Ипотека развивается очень хорошими темпами, качество ипотечного портфеля остается высоким. Люди, которые берут ипотеку, ответственно подходят к этому, справляются с погашением кредита, не допускают просрочек. Временные факторы вызвали рост ставок по ипотеке в конце прошлого года — начале этого года. Мы действительно считаем средневзвешенную ставку — она у нас выросла с 9,4% в сентябре-октябре — это был минимум исторический — до 10,2% в феврале — это средняя величина ипотечных ставок", — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Тем не менее, мы считаем, что рост ставок тоже должен быть временным, из-за того, что ряд однократных факторов привели к повышению инфляции и росту ставок. По нашим оценкам, база для снижения ставок — это снижение инфляции", — добавила глава ЦБ РФ.

Она пояснила, что потери от инфляции банки учитывают в первую очередь при определении ипотечной ставки. По мере снижения инфляции ставки по ипотеке будут снижаться.

"Мы видим реалистичным снижение ставки по ипотеке, как и поставил президент задачу — до 8%. Помимо денежно-кредитной политики, которая направлена на то, чтобы снижать инфляцию, росту ипотеки будут способствовать и другие меры", — заключила Набиуллина.

В том числе она затронула вопрос доработки механизма эскроу-счетов с целью не допустить снижения доступности ипотеки в стране.