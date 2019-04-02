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ЦБ считает реалистичным снижение ставок по ипотеке до 8% 

Прайм + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Качество ипотечного портфеля в РФ остается высоким, несмотря на быстрые темпы роста этого сегмента, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. При этом ЦБ рассчитывает, что нынешний рост ипотечных ставок будет временным, и считает реалистичным снижение ставок до 8%.
"Ипотека развивается очень хорошими темпами, качество ипотечного портфеля остается высоким. Люди, которые берут ипотеку, ответственно подходят к этому, справляются с погашением кредита, не допускают просрочек. Временные факторы вызвали рост ставок по ипотеке в конце прошлого года — начале этого года. Мы действительно считаем средневзвешенную ставку — она у нас выросла с 9,4% в сентябре-октябре — это был минимум исторический — до 10,2% в феврале — это средняя величина ипотечных ставок", — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
"Тем не менее, мы считаем, что рост ставок тоже должен быть временным, из-за того, что ряд однократных факторов привели к повышению инфляции и росту ставок. По нашим оценкам, база для снижения ставок — это снижение инфляции", — добавила глава ЦБ РФ.
Она пояснила, что потери от инфляции банки учитывают в первую очередь при определении ипотечной ставки. По мере снижения инфляции ставки по ипотеке будут снижаться.
"Мы видим реалистичным снижение ставки по ипотеке, как и поставил президент задачу — до 8%. Помимо денежно-кредитной политики, которая направлена на то, чтобы снижать инфляцию, росту ипотеки будут способствовать и другие меры", — заключила Набиуллина.
В том числе она затронула вопрос доработки механизма эскроу-счетов с целью не допустить снижения доступности ипотеки в стране.
Президент РФ Владимир Путин в середине марта заявил на съезде РСПП, что ставки по ипотеке в ближайшей перспективе должны опуститься до 8%, а к 2024 году — ниже этого показателя.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Совет Федерации , Центральный банк России
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