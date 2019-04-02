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Выдачу микрозаймов под залог жилья предложили запретить 

Lenta.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В России необходимо запретить оформление кредитов микрофинансовыми организациями (МФО) под залог жилой недвижимости. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости во вторник, 2 апреля.
«Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это (выдачу микрозаймов под залог жилья — прим. «Ленты.ру») запрет», — заявила Матвиенко на заседании Межрегионального Банковского совета.
Политик призвала профильные комитеты Совфеда безотлагательно приступить к разработке соответствующего законопроекта.
Ранее в ходе того же мероприятия ввести запрет на выдачу микрозаймов под залог жилья предложила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отмечает агентство.
В феврале президент России Владимир Путин поручил пресечь неправомерные действия в отношении граждан со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Соответствующее распоряжение было включено в список поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Валентина Матвиенко , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Совет Федерации , Центральный банк России , РИА Новости , Lenta.ru
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