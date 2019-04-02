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Минфин разъяснил ситуацию с «пятью новыми налогами» 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Решения по включению неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) пока не приняты, Минфин ждет предложений от бизнеса и будет решать этот вопрос в ходе диалога с предпринимателями и общественными организациями, сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве заявили, что «никакие решения пока еще не приняты, идет проработка вопроса». Ведомство ждет «конкретных предложений и замечаний со стороны бизнеса и общественных организаций»; окончательный перечень неналоговых платежей, «которыми целесообразно дополнить НК», будет определен в ходе диалога с ними, передает РИА «Новости».
В данный момент «в рамках работы по систематизации неналоговых платежей идет формирование перечня платежей, которые могут быть предложены для включения в НК».
Минфин уже подготовил соответствующий проект и опубликовал его на портале для общественного обсуждения.
Подчеркивается, что цель данной работы — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей.
«В любом случае, при переносе регулирования неналоговых платежей в НК содержание платежей и их целевое назначение не должно измениться. Решение об изменении формы регулирования неналоговых платежей должно приниматься по согласованию с бизнесом», — обещает Минфин.
Ранее сообщалось, что в Минфине предложили включить в НК пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе. Так может быть реализована кодификация основных действующих неналоговых платежей.
До этого президент Владимир Путин призвал не торопиться с внесением экологических платежей в НК.
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Личный счет , Владимир Путин , Минфин , РИА Новости
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