Расходы россиян пошли в гору

Общие затраты и средний чек в последнюю неделю марта прибавили в среднем по полтора процента.

В последнюю неделю марта (25-31 марта) россияне стали тратить больше при походах в магазины. По данным холдинга «Ромир» траты на товары повседневного спроса в среднем за 7 дней составили 4299 руб. Показатель на 1,5% превысил результаты предыдущей недели.

“Расходы прошедшей недели оказались также несколько выше затрат россиян на аналогичной неделе прошлого года — разница составила 2,7%. Относительно же медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, расходы россиян на 13-й неделе года выросли на 47%”, — отмечают в «Ромире».

Рост продемонстрировал и средний чек: за неделю он достиг отметки в 532 рубля, с разницей в один рубль сравнявшись с аналогичным показателем прошлого года. Увеличение по сравнению с прошлой неделей составило 1,7%. Относительно медианных значений 2012 года средний чек прошлой недели прибавил 66%.