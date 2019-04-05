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Названы сроки замены бумажных СНИЛС на электронные 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 35 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования в электронный формат будет проводиться в течение трех месяцев, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР) .
На сайте ПФР указывается, что «ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок».
Отмечается, что за минувший год фонд зарегистрировал в системе обязательного пенсионного страхования 1,5 млн граждан, а общее количество застрахованных на начало 2019 года составило 155 млн человек.
Ранее стало известно об отмене бумажного СНИЛС.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ
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