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Минимальную цену на хлеб в России захотели поднять 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Цену на хлеб в России нужно поднять минимум до 80 рублей — она должна быть привязана к стоимости зерна, муки и горючего. Об этом заявил генеральный директор омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн, передает «СуперОмск» со ссылкой на эфир «Первого городского телеканала».
«В максимально развитых странах: Америке, Германии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Во Франции и Португалии — там два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон», — заявил он.
Гольдштейн пояснил, что зерно и мука в России подорожали на 20 процентов, и добавил, что, если бы хлеб стоил 80 рублей, хлебопеки бы «столько доброго еще сделали для людей».
Ранее Росстат подсчитал, что минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тысячи рублей для обеспечения самым необходимым. При этом большинство семей (79,5 процента) сталкиваются с проблемами в приобретении нужного минимума товаров. Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы покупать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон, более половины (53 процента) не могут справиться с незапланированными тратами, каждая пятая семья (21 процент) не имеет финансовой возможности покупать фрукты и приглашать гостей на семейные торжества, а каждая десятая (11 процентов) — купить жизненно важные лекарства. Около половины (49 процентов) не могут позволить себе за год одну неделю отпуска вне дома.
По предварительной оценке Росстата, доход на душу населения в 2018 году составил 32,6 тысячи рублей. По итогам прошлого года, 18,9 миллиона россиян жили за чертой бедности.
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Комментарии2
Личный счет , Росстат
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