Не умереть с голоду: сколько денег нужно россиянам

Стало известно, сколько денег необходимо в среднем российской семье для «сведения концов с концами». На данный момент половина семей не могут позволить себе неожиданные траты, а треть российских семей оказались без денег на обувь.

Российской семье, чтобы «свести концы с концами» и купить самое необходимое, требуется минимальный доход в 58,5 тыс. руб., следует из данных Росстата за 2018 год, сообщает РБК. В исследовании ведомства приняли участие 60 тыс. семей, оно проводилось в сентябре прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц. Молодым семьям нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям — 62,5 тыс. руб. Семьям, состоящим только из пенсионеров, необходимо 38,3 тыс. руб., чтобы не терпеть голод.

При этом Росстат выяснил, что почти 80% российских семей испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. 14,6% семей сталкиваются с «большими затруднениями». В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.

В рамках исследования не был представлен необходимый минимум товаров — каждой семьей при ответе на вопросы он понимался по-своему в зависимости от нужд.

Более половины российских семей (53%) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медицинские услуги.

У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Десятая часть опрошенных не может покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня. 21,1% семей не могут позволить себе есть фрукты в любое время года. 11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

Четверть семей не может пригласить домой гостей на праздник.

Каждая вторая российская семья не может позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.

Денежные доходы на одного человека в среднем в 2018 году составили 32,6 тыс. руб., предварительно оценил Росстат.

В январе 2019 года Росстат последний раз опубликовал данные о доходах россиян по итогам месяца. На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан ведомство перешло на новую методику и будет публиковать данные каждый квартал, а не каждый месяц. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. В январе 2019 года реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

В майском указе президентом России Владимиром Путиным была поставлена амбициозная задача — снизить к 2024 году в два раза уровень бедности в стране. То есть к 2024 году уровень бедности должен составить 6%. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения.

При этом в последнем квартале прошлого года был снижен прожиточный минимум. В третьем квартале прожиточный минимум составлял 10 451 рублей, в четвертом он упал до 10 213 рублей.

Исследования показывают, что россияне все больше экономят. Более половины россиян в 2018 году сократили свои расходы на одежду и развлечения, отмечалось в исследовании компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса.

Прибавки к зарплате россияне не ждут. Согласно опросу аналитического центра НАФИ, более половины россиян не исключают задержки (56%) или снижения (58%) заработной платы у себя или у членов своей семьи в ближайшие два-три месяца, при этом 8% опрошенных уже столкнулись с реальной задержкой выплат, а 6% — со снижением оклада.

Россиянам, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно получать от 116 тыс. до 208 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона, выяснил ранее сервис SuperJob. Самые высокие требования у жителей Владивостока — им для счастья в месяц нужно 208 000 руб. Респонденты отвечали на вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?».

Кроме того, россиян спрашивали об уровне доходов, необходимом для «нормальной жизни». В среднем российской семье из трех человек нужно получать 75,9 тыс. руб. дохода, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни, выяснили эксперты холдинга «Ромир».

Авторы отметили, что жители крупных городов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. Если в городах с населением более миллиона человек средний уровень «нормальных» доходов составил 91,6 тыс. руб. в месяц на семью, то в сельской местности — 61,5 тыс. руб. в месяц.

В январе 2019 года средняя зарплата в России составила 41 тысячу 120 рублей.