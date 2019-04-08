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Система быстрых платежей работает в штатном режиме, все проблемы устранены 

Вести.Ru + ещё 30 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Технические проблемы, которые возникли в работе Системы быстрых платежей в воскресенье, 7 апреля, устранены. Информация об этом появилась на сайте Банка России.
Как говорится в тексте сообщения, с 23:00 по московскому времени Система быстрых платежей работает в штатном режиме, сервисы системы предоставляются в полном объеме.
По данным ЦБ РФ, с утра пользователи системы испытывали сложности, возникшие в связи с внеплановыми работами со стороны внешних провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов.
Система быстрых платежей, разработанная Центробанком, была запущена для всех клиентов банков-участников 28 февраля текущего года. Она позволяет физическим лицам круглосуточно осуществлять мгновенные платежи по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя денежного перевода. Следующий этап развития системы — запуск платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг. Запуск этого этапа ожидается во второй половине 2019 года, передает ТАСС.
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Личный счет , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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