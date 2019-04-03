Песков не понял, почему россиянам не хватает денег на обувь

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Кремль не понял информацию о нехватке россиянам денег на обувь 

Lenta.ru 1 час назад
В Кремле не понимают данные Росстата о том, что каждой третьей семье не хватает денег на обувь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
Вопрос о новой статистике от Росстата поверг в недоумение спикера Кремля.
«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
В среду, 3 апреля, Росстат привел данные о том, что минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тысячи рублей, чтобы «свести концы с концами» — то есть приобрести все самое необходимое. Ведомство пришло к выводу, что большинство семей (79,5 процента) сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. Более трети (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.
Ранее в марте сообщалось, что россияне стали больше экономить на еде и лекарствах — ориентироваться на акции и выбирать более бюджетные магазины.
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Личный счет , Видео , Росстат
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