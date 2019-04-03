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«Как в развитых странах»: глава завода предложил хлеб по 80 рублей 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Гендиректор омского ОАО «Хлебодар» Аркадий Гольдштейн заявил, что килограмм хлеба в России должен стоить 80 рублей, чтобы отрасль могла успешно развиваться. Об этом сообщает РИА СуперОмск.
Гольдштейн пояснил, что конечную цену хлеба необходимо привязать к стоимости горючего, как это сделано в некоторых странах.
По его словам, в «максимально развитых странах» — США, Германии, Канаде и других — килограмм хлеба равен по стоимости трем-пяти литрам бензина, а во Франции и Португалии — двум литрам.
«Сегодня бензин стоит 40 рублей. А килограмм хлеба должен стоить 80», — заявил глава предприятия.
По его словам, при таких ценах бизнес смог бы сделать для людей «столько доброго».
РИА СуперОмск, отмечает, что в регионе падает объем производства хлеба, а из-за 20-процентного повышения цен снижается спрос. По словам опрошенных агентством экспертов, за последние десять лет производство упало до 40 процентов.
В прошлом году пшеничная мука подорожала на 30 процентов из-за сокращения урожая. По данным канала «360», в феврале 2019-го килограмм хлеба из пшеничной муки высшего сорта в среднем стоил 73 рублей, а килограмм ржаного хлеба — около 49 рублей.
В марте в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) заявили, что по итогам года средние цены на хлеб из муки 1-го и 2-го сортов могут вырасти на пять-шесть процентов.
Комментарии4
Личный счет , РИА Новости
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