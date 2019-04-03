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Средняя зарплата в РФ выросла за год на 5,5% 

News.ru 44 минуты назад
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Размер среднего размера заработной платы в России вырос за год на 5,5%. При этом в первом квартале 2019 года она снизилась на 0,5%.
Как следует из проведённого сайтом Avito исследования, размер средней зарплаты в РФ составляет 36,6 тыс. рублей. При этом за отчётный период работодатели повысили уровень оплаты труда в каждом из охваченных исследованием 23-х городов. Повышение составило от 3,2% до 9,5%.
Соискатели активнее всего ищут работу в продажах, транспорте и строительстве, отмечается в исследовании. При этом в строительной сфере уровень зарплат наиболее высокий среди пяти наиболее популярных профессий, достигая 47,9 тыс. рублей в месяц. Меньше всего оказались предложения для студентов и соискателей без опыта работы — эти категории граждан могут рассчитывать в среднем на 31,5 тыс. рублей в месяц.
В первом квартале 2019 года во всей стране самыми востребованными у работодателей оказались продавцы, производственники, перевозчики, строители и работники автобизнеса. На этих специалистов пришлось около 66% всех актуальных вакансий, отмечается в исследовании.
Как ранее писал News.ru, корпорация Google обязала кадровые компании, с которыми она сотрудничает, установить минимальную зарплату для наёмных работников. Теперь сотрудники компании, работающие по контракту, будут получать $15 в час.
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Комментарии2
Личный счет , Google
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