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СМИ назвали проблемы миллиардеров-долгожителей 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: iStock
Рост продолжительности жизни американских миллиардеров создает для них новые угрозы, пишет Bloomberg. Миллиардеры в конце жизни не спешат передавать правление наследникам, из-за чего возникают проблемы.
Яркий пример — миллиардер Том Бенсон, умерший в прошлом году в возрасте 90 лет. Последние годы жизни он провел в скандалах с родственниками из-за активов компании.
"Такая затяжная борьба — риск, с которым сталкивается растущее число долгоживущих американских миллиардеров. По крайней мере 15 из них умерли в прошлом году, оставив активы в совокупности на сумму около 60 миллиардов долларов, включая все сложные атрибуты, которые приносят огромное богатство: широкие деловые интересы, свойства, спортивные команды, яхты, самолеты", — пишет издание.
Разумеется, с возрастом миллиардеров растут и их активы. Поэтому борьба за наследство усиливается. Родственники, рассчитывающие на большую долю, могут доказать в суде, что миллиардер был уже ментально не здоров, подписывая документы в пользу других наследников.
"Уйти в тень — это то, что пожилые люди не хотят делать", — отмечает Джон Дэвис, основатель Cambridge Family Enterprise Group, сделавший карьеру в консультировании ультрабогатых семей о том, как передавать богатство.
Данные отражают эту нерешительность: только 18 процентов семейных предприятий в США заявили, что у них есть надежный план преемственности, согласно опросу PwC в 2019 году.
В опубликованном в октябре 2018 года отчете аналитиков UBS и PwC отмечается, что средний возраст миллиардера в Северной Америке составляет сейчас около 67 лет. В исследовании UBS отмечается, что 53 процента богатейших инвесторов мира собираются дожить до 100 лет.
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Личный счет , Джон Дэвис , Bloomberg
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