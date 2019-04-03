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Банк России решил разобраться с переплатой за ЖКХ в банкоматах 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Банк России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выпустили рекомендации банкам о необходимости раскрывать размер комиссии при оплате ЖКХ и сотовой связи до внесения средств, сообщается на сайте регулятора.
Данные рекомендуется отображать на экране банкомата или платежного терминала четким шрифтом на контрастном фоне, чтобы клиенты ее сразу видели без дополнительного перехода по ссылке.
Также в письме отметили, что стоит заранее ставить людей в известность, выдает ли устройство сдачи и можно ли до окончания подтверждения операции ее аннулировать и вернуть деньги.
Директор Департамента стратегического развития финансового рынка Владимир Таможников сообщил, что за счет мер, которые предлагаются в письме, можно будет улучшить конкурентную среду и повысить доверие на финансовом рынке.
Ранее ФАС выступила с предложением отменить комиссии за снятие наличных в банкоматах в рамках борьбы «зарплатным рабством». По словам замглавы ведомства Андрея Кашеварова, таким образом можно будет «более спокойно выбирать банки для обслуживания», поскольку наличие у банка большой сети банкоматов, где можно снять деньги без комиссии, перестанет быть решающим фактором.
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Комментарии
Личный счет , ФАС , Центральный банк России
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