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«Думаю, они сдаются»: Трамп о проверке своих налогов 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN заявил, что демократы запросили детализацию его налоговых выплат за меньший срок, чем обычно, передает портал Mediaite.
Ранее сообщалось, что комитет палаты представителей конгресса США запросил проверку отчислений Трампа Налоговому управлению Соединенных Штатов.
Когда американского лидера попросили прокомментировать это требование, он сказал, что на этот раз демократы попросили проверить его налоги за последние шесть лет, однако ранее они требовали о детализации выплат за последние десять лет.
"Думаю, они сдаются", — сказал Трамп.
Президент добавил, что, "похоже", он всегда находится под аудитом. Трамп связал такой интерес к своим налогам своим "именем" и "большими цифрами", вероятно, имея в виду крупные доходы.
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Личный счет , Видео , Дональд Трамп , CNN
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