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Россияне объяснили нежелание платить долги коллекторам 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), объединяющая 38 участников рынка, выяснила, почему россияне отказываются оплачивать кредиты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования.
Главной причиной, по которой люди отказывались платить, оказались финансовые затруднения, на нее сослалось 47 процентов опрошенных. Из них 30 процентов сообщили о снижении доходов, 20 процентов пожаловалось на то, что не справляются с текущей долговой нагрузкой.
18 процентов сообщили, что недавно потеряли работу, 17 процентов оказались в затруднительной ситуации из-за роста цен. 10 процентов потратили значительную суму на отпуск и незапланированные покупки. Еще 5 процентов связывают финансовые проблемы с семейными обстоятельствами.
13 процентов неплательщиков не согласны с озвученной сумой долга — это вторая по популярности причина для отказа гасить кредит. 9 процентов надеются уменьшить сумму долга через суд. 7 процентов уверены, что кредит им вообще не придется возвращать, столько же сообщили, что изначально не поняли условия кредитования. 4 процента не знают, как можно оплатить просроченный кредит.
Выборка охватывает один миллион должников, которых коллекторы опросили по телефону в течение 2018 года. По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств примерно 6,5 миллиона банковских долгов на сумму свыше одного триллиона рублей.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо запретить оформление кредитов микрофинансовыми организациями (МФО) под залог жилой недвижимости.
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