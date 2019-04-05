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Куда бежать валютному вкладчику 

Банки.ру + ещё 2 18 минут назад
Фото: ТАСС
Банки массово снижают ставки по вкладам в долларах и евро. Как долго это продлится и стоит ли волноваться тем, кто хотел бы защитить сбережения от девальвации?
Предсказанный аналитиками ставкопад на банковском рынке, похоже, начался. В конце марта доходность своих вкладов в долларах и евро пересмотрел ВТБ, следом за ним понижать ставки начали и другие игроки, в том числе РСХБ, СМП Банк, «Зенит», Московский Областной Банк. Однако пока еще найти высокую ставку можно. По данным портала Банки.ру, сейчас разместить небольшую сумму в долларах можно под 3—3,25%, а кредитные организации, не входящие в топ-10, предлагают открыть долларовый вклад на год и под более высокий процент. Однако, судя по наметившейся тенденции, все это ненадолго. В частности, буквально на днях уменьшил ставки по вкладам в валюте другой крупный игрок — Альфа-Банк.
«Более агрессивному снижению ставок мешает высокая конкуренция на банковском рынке за средства населения», — считает эксперт «БКС Премьер» Сергей Аникин.
Держатели валютных вкладов выбирают этот инструмент, руководствуясь как минимум двумя резонами — доходностью и возможностью защитить накопления от девальвации рубля. Как это будет работать на практике в ближайшие месяцы?

Доходность для непритязательных

Осенью прошлого года банкиры были вынуждены предлагать вкладчикам высокую доходность по валютным вкладам как из-за угрозы санкций (американские сенаторы тогда предложили отключить госбанки от расчетов в долларах), так и из-за роста ставки ФРС. Все это сделало доллар одной из самых привлекательных валют.
Сейчас, даже несмотря на угрозу санкций, банкиры не стремятся наращивать валютные пассивы.
«Банки уже накопили достаточно валютной ликвидности, и в ближайшее время большой необходимости в привлечении валюты не будет, так как в том числе нет крупных погашений по евробондам», — говорит портфельный управляющий General Invest Алексей Губин.
К тому же представители ФРС ясно дали понять рынку, что повышения ставок в этом году ждать не стоит. Согласно консенсус-прогнозу, ФРС в конце года даже снизит ставки до 2—2,25% годовых, указывает аналитик «Открытие Брокера» Тимур Нигматуллин. По оценке «БКС Премьер», доходность валютных вкладов может упасть на 0,3 процентного пункта.
Снижение активности банков по привлечению средств касается и рублевых депозитов, отмечает руководитель направления аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Прошина.
«Банки наполнили свои депозитные портфели и сейчас испытывают избыток ликвидности на фоне снижения спроса на потребительские кредиты. Это касается как рублевых, так и валютных вкладов. Ключевая ставка держится на одном уровне, но в конце года ЦБ прогнозирует ее снижение. Поэтому банки не хотят брать на себя процентные риски и предлагать долгосрочные депозиты по высоким ставкам», — поясняет эксперт.

Валютная защита

В 2018 году рубль переживал резкое ослабление несколько раз: в апреле, августе и декабре. В итоге доллар вырос к российской валюте более чем на 20%. Все волны девальвации так или иначе были связаны с ужесточением санкционной риторики.
В 2019-м главной угрозой для рубля остаются санкции. На этой неделе сенаторы представили в конгрессе новую версию законопроекта, который призван «наказать» Россию за вмешательство в выборы в США. В нем предполагается запретить расчеты в долларах для госбанков и компаний оборонного сектора, операции с госдолгом (с ОФЗ и облигациями госкомпаний, выпущенными после вступления документа в силу), а также инвестиции в энергетический сектор РФ.
Самое странное, что пока все эти угрозы отечественная валюта сейчас полностью игнорирует. После резкого роста курса доллара в конце марта (тогда доллар укрепился почти на 2 рубля) наступило «затишье».
«Все, скорее, играет в пользу укрепления рубля: и дорогая нефть, и смягчение политики ФРС и ЕЦБ, и рост спроса на рискованные активы, и хорошие кредитные метрики у страны», — констатирует аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова.
Курс нацвалюты поддерживают и иностранцы, активно скупающие наши облигации. На аукционах в среду, 3 апреля, Минфин разместил ОФЗ на 83 млрд рублей при спросе в 143 млрд, немного не дотянув до мартовского рекорда.
«Такое ощущение, что аппетит некоторых крупных инвесторов к госбумагам возрос после появления новостей по санкциям», — удивлен аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
Вопрос в том, как долго будут действовать эти факторы и не перевесят ли их санкции, если действительно будут введены? В Sberbank CIB настроены оптимистично.
«Затянувшееся ожидание, пока США решают, объявлять или не объявлять новые санкции в отношении России (и какие именно), и благоприятный для России исход расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера привели к тому, что международные инвесторы стали в меньшей степени обеспокоены геополитическими рисками, связанными с Россией», — написал в комментарии аналитик инвестбанка Александр Голынский.
По его мнению, успешное размещение Минфином РФ еврооблигаций в конце марта также показало, что чувствительность инвесторов к санкционным рискам ослабла и несколько десятков базисных пунктов премии являются достаточно привлекательным аргументом в пользу участия в размещении. Кроме того, с учетом ожиданий снижения ставки ЦБ участники предполагают, что купленные сейчас облигации в итоге принесут высокую доходность.
«Если их начнут скупать нерезиденты, то может повториться ситуация 2017 года, когда спекулирующие на госдолге нерезиденты укрепили рубль. Курс доллара тогда падал до 55 рублей», — указывает Нигматуллин.
Получается, что банкиры, урезая ставки по валютным депозитам, не только минимизируют риски в случае снижения ставки ЦБ, но и рассчитывают на стабильность рубля. Поэтому, считают эксперты, если долларовый вклад был открыт, чтобы заработать на ослаблении рубля, то пора проанализировать: а верна ли такая тактика?
Прогнозы аналитиков относительно поведения рубля пока выглядят достаточно позитивно. Например, в Промсвязьбанке ожидают курса к концу года около 65 рублей за доллар. Более того, по мнению аналитика банка Михаила Поддубского, «рубль имеет потенциал для укрепления, но неопределенность с санкционной историей на данный момент не позволяет его реализовать». Портфельный управляющий УК «Сбербанк управление активами» Дмитрий Постоленко говорит, что в ближайшие два месяца доллар будет находиться в диапазоне 64,5—66,5 рубля, но к концу года может вырасти до 68,5 рубля. Однако обострение геополитической ситуации, по его мнению, не вызовет серьезного роста ставок.
«Поэтому стоит уже сейчас размещать доллары на год-два, для этого подойдут как депозиты, так и освобожденные от налогов с валютной переоценки долларовые облигации РФ с погашением в апреле 2020 года», — советует он.
Последние могут принести около 3,2% годовых. Доходность более длинных евробондов (например, RUSSIA 28) — 4,36%, что выше любого долларового депозита.

Рубль крепче, но доллар надежнее

Если рубль продолжит оставаться более-менее стабильным, то в выигрыше могут оказаться те, кто держит деньги на вкладах в рублях. Несмотря на то что в конце марта регулятор зафиксировал снижение максимальной ставки по вкладам в крупнейших банках (с 7,72% до 7,53%), их доходность все равно остается едва ли не самой высокой за последние два года.
В марте Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, указав на вероятность возвращения к снижению уже в этом году.
«Банки уже подстраивают условия своего фондирования к таким возможным реалиям. Тем не менее мы не ожидаем, что на сегодняшний день на рынке уже сложились условия, достаточные для существенного разворота тенденции от роста ставок к их снижению», — подчеркивает Сергей Аникин.
Он прогнозирует уменьшение рублевых ставок на 0,2—0,5 п. п. с дальнейшей стабилизацией. Доходность валютных депозитов при этом может снизиться на 0,1—0,3 п. п.
«Если рассматривать весь 2019 год, то в базовом сценарии мы предполагаем, что средние ставки по валютным вкладам будут в диапазоне 1—2,5% годовых, по рублевым — 6,5—7,5%», — говорит директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.
По его словам, клиентам, у которых подошел срок валютного депозита, придется довольствоваться текущими ставками.
Сергей Аникин тоже не ожидает бегства валютных вкладчиков и серьезного перетока средств в другие инструменты. С учетом риска санкций граждане продолжат воспринимать валютные депозиты как один из наиболее доступных способов защитить свои сбережения от девальвации, заключает эксперт.
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Личный счет , Статьи , Денис Порывай , Роберт Мюллер , Михаил Поддубский , Алексей Губин , Дмитрий Постоленко , ФРС , Сбербанк КИБ , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Зенит , Московский областной банк , Промсвязьбанк , КБ "Северный морской путь" , Минфин , Центральный банк России , ЕЦБ , Альфа-банк , Banki.ru
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