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ЦБ: максимальная ставка банков по рублёвым вкладам снизилась 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в третьей декаде марта 2019 года существенно снизилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,53%. В предыдущий отчётный период она составляла 7,72%.
Таким образом снижение составило 0,19 процентного пункта.
Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.
В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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