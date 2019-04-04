Ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в третьей декаде марта 2019 года существенно снизилась. Об этом говорится в опубликованном исследовании Банка России.
Из материалов ЦБ следует, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях составила 7,53%. В предыдущий отчётный период она составляла 7,72%.
Таким образом снижение составило 0,19 процентного пункта.
Мониторинг проводился среди 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, говорится в сообщении регулятора.
В число крупнейших банков по объёму привлечённых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.