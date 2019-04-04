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Центробанк установил тариф комиссии для электронных кошельков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: ТАСС
Центробанк установит правила взимания комиссий с неактивных электронных кошельков. Соответствующий меморандум был разработанассоциацией «Электронные деньги» после многочисленных жалоб потребителей.
«Банк России провел анализ указанной проблемы, инициировано взаимодействие с основными участниками рынка ЭДС, а также Ассоциацией участников рынка электронных денег. Итогом стал разработанный ассоциацией при содействии Банка России меморандум», — отметили в Центробанке.
Согласно документу, оператор может начать взимать комиссию с неактивного кошелька только спустя год, при этом размер комиссии не должен превышать 10 рублей в день. При этом клиент должен быть проинформирован заранее о тарифах, а накануне начала списаний получить уведомление не позднее, чем за месяц до списания средств и не позднее, чем за три дня до взимания комиссии.
Сейчас электронный кошелек «Рапида» становится неактивным через год, а через две недели средства списываются в пользу оператора. Qiwi взимает по 10 рублей в день после 180 дней неактивности вплоть до обнуления счета. В «Яндекс. Деньгах» кошелек становится неактивным через два года, а комиссия составляет 270 рублей в месяц. WebMoney Transfer и PayPal комиссии не взимают, пишет «Коммерсантъ».
Как ранее сообщал «ФедералПресс», в России затруднят пользование электронными кошельками. Зачислять средства можно будет только с банковского счета.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Комментарии
Личный счет , PayPal , Небанковская кредитная организация "Платежная система "Рапида" , Qiwi , Центральный банк России
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