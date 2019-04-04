Москвичей предупредили о мошенничестве со счетчиками

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Москвичам рассказали о защите от мошенничества со счётчиками 

News.ru 15 часов назад
Московская мэрия опубликовала памятку, как защититься от мошеннических действий со счётчиками воды.
Столичные власти отметили, что москвичам часто звонят из недобросовестных организаций и предлагают проверить и заменить приборы учёта. При этом звонившие могут ссылаться на якобы новые распоряжения правительства.
В мэрии подчеркнули, что всеми вопросами по общедомовым приборам учета тепловой энергии и горячего водоснабжения занимается только одна организация — ГБУ «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»). В её задачи не входит обзвон населения и посещение квартир.
Также столичные власти призывают помнить дату очередной проверки счётчиков и узнавать в управляющей компании информацию о подрядчиках, лицензированных на эту процедуру. Мошенники затруднятся назвать источники данных о приборах и могут агрессивно ответить на вопрос, хранится ли информация о них в управляющей компании. Мэрия также рекомендует сообщать о таких звонках в управляющую компанию.
Ранее News.ru писал, что зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев поддержал инициативу освободить россиян от проверки счётчиков.
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Комментарии9
Личный счет , Видео , Павел Качкаев , Госдума , Правительство Москвы
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