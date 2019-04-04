Москвичей предупредили о о мошенничестве со счетчиками

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Москвичам рассказали о защите от мошенничества со счётчиками 

News.ru 3 часа назад
Московская мэрия опубликовала памятку, как защититься от мошеннических действий со счётчиками воды.
Столичные власти отметили, что москвичам часто звонят из недобросовестных организаций и предлагают проверить и заменить приборы учёта. При этом звонившие могут ссылаться на якобы новые распоряжения правительства.
В мэрии подчеркнули, что всеми вопросами по общедомовым приборам учета тепловой энергии и горячего водоснабжения занимается только одна организация — ГБУ «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»). В её задачи не входит обзвон населения и посещение квартир.
Также столичные власти призывают помнить дату очередной проверки счётчиков и узнавать в управляющей компании информацию о подрядчиках, лицензированных на эту процедуру. Мошенники затруднятся назвать источники данных о приборах и могут агрессивно ответить на вопрос, хранится ли информация о них в управляющей компании. Мэрия также рекомендует сообщать о таких звонках в управляющую компанию.
Ранее News.ru писал, что зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев поддержал инициативу освободить россиян от проверки счётчиков.
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Комментарии8
Личный счет , Видео , Павел Качкаев , Госдума , Правительство Москвы
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