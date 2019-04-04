Москвичей предупредили о о мошенничестве со счетчиками

Москвичам рассказали о защите от мошенничества со счётчиками

Московская мэрия опубликовала памятку, как защититься от мошеннических действий со счётчиками воды.

Столичные власти отметили, что москвичам часто звонят из недобросовестных организаций и предлагают проверить и заменить приборы учёта. При этом звонившие могут ссылаться на якобы новые распоряжения правительства.

В мэрии подчеркнули, что всеми вопросами по общедомовым приборам учета тепловой энергии и горячего водоснабжения занимается только одна организация — ГБУ «Единый информационно-расчетный центр города Москвы» (ГБУ «ЕИРЦ города Москвы»). В её задачи не входит обзвон населения и посещение квартир.

Также столичные власти призывают помнить дату очередной проверки счётчиков и узнавать в управляющей компании информацию о подрядчиках, лицензированных на эту процедуру. Мошенники затруднятся назвать источники данных о приборах и могут агрессивно ответить на вопрос, хранится ли информация о них в управляющей компании. Мэрия также рекомендует сообщать о таких звонках в управляющую компанию.