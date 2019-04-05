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Из-за мошенников ряд банкоматов вновь не принимают пятитысячные купюры 

BFM.RU + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Из-за мошенников ряд банкоматов вновь не принимают пятитысячные купюры. Сбербанк и Московский кредитный банк (МКБ) убирают такую возможность на старых устройствах, пишут «Ведомости».
В воскресенье знакомые сотрудника газеты не смогли внести купюры в пять тысяч рублей в банкомат Сбербанка в Москве, не смогли сделать это и другие клиенты, после чего служащий отделения признался: купюры такого номинала «не принимаются». Не принимали такие банкноты и банкоматы МКБ. В воскресенье корреспондент «Ведомостей» пополнял счет в банкомате этой кредитной организации, куда раньше вносил купюры в пять тысяч рублей, но в этот раз появилось предупреждение, что такие банкноты не принимаются.
В банках перебои объяснили обновлением софта.
«Мы отключали 40 банкоматов из 3500 для тестирования обновления», — заявили изданию в пресс-службе МКБ.
Сотрудник чата поддержки Сбербанка также сообщил, что в некоторых банкоматах проводилось «плановое обновление программного обеспечения».
«Масштабных отключений (приема) каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет», — добавил его представитель.
Источник «Ведомостей» рассказал, что пару месяцев назад в банкоматы был вброс фальшивых пятитысячных купюр. Эту информацию подтвердил представитель ЦБ. По его словам, в феврале банки при пересчете наличности из банкнотоприемных устройств выявили «изделия, имитирующие банкноты номиналом пять тысяч рублей». Регулятор отметил, что это были «единичные случаи», и вброс производился в «устройства с валидаторами устаревших модификаций, не соответствующих требованиям ЦБ». В таких устройствах нет рециркуляции, благодаря чему клиенты не могли получить фальшивые купюры.
В августе 2018 года некоторые банкоматы уже приостанавливали прием пятитысячных купюр после вброса фальшивок. В январе 2019-го Сбербанк поставил ультиматум поставщикам банкоматов: в кредитной организации заявили, что аппараты устарели и уже не соответствуют современным требованиям безопасности. Если разработчики не устранят недостатки, банк пообещал создать свой банкомат.
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Комментарии5
Личный счет , Московский кредитный банк , Сбербанк России , Центральный банк России , Ведомости
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