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Жена главы Amazon уступила при разводе экс-мужу 75% акций компаний 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Маккензи Безос завершила процесс развода с богатейшим человеком в мире Джеффом Безосом, уступив ему 75% акций компании Amazo, а также доли в газете The Washington Post и компании Blue Origin. Об этом говорится в сообщении для прессы, размещенном в четверг в Twitter Маккензи.
"Благодарна за то, что завершила процесс расторжения брака с Джеффом при совместной поддержке каждого из нас и всех", — написала она.
"Счастлива отдать все мои доли в The Washington Post и Blue Origin, а также 75% акций Amazon", — указала женщина.
По данным агентства Bloomberg, Безос увеличил свое состояние до $115 млрд и в 2018 году возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Помимо Amazon, капитализация которой в прошлом году достигла $1 трлн, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin. Безосы владеют элитной недвижимостью в различных частях США, в том числе особняком стоимостью $12,9 млн в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).
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Комментарии
Личный счет , Джефф Безос , Amazon , Washington Post , Forbes
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