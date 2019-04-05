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Сбербанк не вводил масштабных ограничений приема каких-либо номиналов купюр в банкоматах 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк не вводил масштабных ограничений по приему купюр каких-либо номиналов в своих банкоматах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.
В пятницу газета "Ведомости" сообщила, что Сбербанк ограничил прием купюр номиналом в 5 тыс. рублей в части банкоматов. По данным издания, купюры, в частности, не принимались в некоторых столичных банкоматах банка.
"Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России", — сказали в пресс-службе.
В банке подчеркнули, что кредитная организация совместно с поставщиками устройств "постоянно реализует мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надежности и качества работы".
В сентябре 2018 года "Ведомости" писали, что многие российские банки временно приостанавливали прием пятитысячных банкнот из-за сообщения о массовом вбросе фальшивых купюр в банкоматы.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Сбербанк России , Центральный банк России , Ведомости
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