Сбербанк не вводил масштабных ограничений приема каких-либо номиналов купюр в банкоматах

Сбербанк не вводил масштабных ограничений по приему купюр каких-либо номиналов в своих банкоматах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В пятницу газета "Ведомости" сообщила, что Сбербанк ограничил прием купюр номиналом в 5 тыс. рублей в части банкоматов. По данным издания, купюры, в частности, не принимались в некоторых столичных банкоматах банка.

"Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России", — сказали в пресс-службе.

В банке подчеркнули, что кредитная организация совместно с поставщиками устройств "постоянно реализует мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надежности и качества работы".

В сентябре 2018 года "Ведомости" писали, что многие российские банки временно приостанавливали прием пятитысячных банкнот из-за сообщения о массовом вбросе фальшивых купюр в банкоматы.