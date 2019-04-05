Надо ли избавляться от пятитысячных купюр

«Первые ласточки» появились еще в воскресенье, когда некоторые банкоматы выплевывали такие купюры. К пятнице, по данным МКБ, число банкоматов, не признающих купюры этого номинала, достигло 40.

ЦБ происходящее объясняют тем, что в феврале произошел вброс в банкоматы этих банков фальшивых пятитысячных купюр и банки производят сейчас работу по предотвращению подобных случаев мошенничества.

В Сбербанке «Ридусу» вполне ожидаемо сообщили, что масштабы проблемы сильно преувеличены.

«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России. Сбербанк совместно с поставщиками устройств постоянно реализует мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надежности и качества работы», — сообщила представитель банка Анастасия Гула.

Однако на вопрос, сколько конкретно банкоматов отказываются принимать эти купюры, в Сбербанке не ответили. В МКБ оперативно ответить на запрос «Ридуса» не смогли.

«Кормить» банкоматы фальшивками становится все труднее, но и занимаются этим не «вольные художники», а люди, понимающие, как эта техника работает, сказала «Ридусу» заместитель гендиректора компании «КейсИнфоСистемс» Татьяна Давидис.

«Заставить поверить в обман можно банкоматы старых образцов, которые проверяют только несколько машиночитаемых признаков подлинности. И такие признаки можно подделать в домашних условиях, хотя, конечно, одним цветным принтером здесь не обойтись. Скорее всего, фальшивомонетчики когда-то работали или продолжают работать на предприятиях Гознака, то есть они знают технологию», — предположила она.

Банкоматы существуют трех типов: cash-out (работающие только на выдачу купюр), cash-in/out (на выдачу и внесение) и recycling. И эти последние — самые модернизированные системы, к которым предъявляются самые жесткие требования по защите от подделок

По словам Давидис, в принципе возможно обмануть даже банкоматы, проверяющие самые изощренные признаки подлинности, — просто в какой-то момент трудозатратность такой подделки становится настолько высокой, что игра перестает стоить свеч.

«На специальном оборудовании можно подделать и водяные знаки, и металлизированную ленту. На экспертном жаргоне это называется суперподделкой. По сути, по своим свойствам это даже не подделка уже, а реальная купюра, с той лишь разницей, что изготовлена она незаконно. Насколько мне известно, рублевые купюры на столь высоком уровне никто не подделывает — невыгодно. А вот доллары США у фальшивомонетчиков пекутся как горячие пирожки», — рассказывает эксперт.

Из российских же купюр именно пятитысячные представляют интерес для «умельцев» — купюры меньшего номинала не отбивают трудозатрат на их изготовление. По данным ЦБ, фальшивых пятитысячных купюр в 2018 году было выявлено 27,7 тысячи штук.

Рециркулирующие же машины, приняв купюры, могут затем выдавать их по запросу других клиентов, и в этом и состоит причина, по которой такие банкоматы проходят четыре-шесть тестов, прежде чем им позволят «общаться с людьми», говорит эксперт.

«Если банкомат принял по ошибке фальшивую купюру, он потом ее же выдаст другому человеку, который окажется крайним, когда попытается этой купюрой расплатиться. Поэтому считывающие системы рециркулирующих машин гоняют в хвост и в гриву на испытаниях, предлагая им самые изощренные подделки», — рассказывает Давидис.

Она успокаивает держателей подлинных пятитысячных купюр: бежать разменивать их не надо, они остаются законным средством платежа. Надо просто быть внимательнее, когда вам в руки такая купюра попадает: если вы не обнаружите подделку в этот момент, доказать затем, что вы не «скупщик краденого», будет невозможно.

Давидис сразу отмела подозрения в том, что фальшивомонетчики — это работники, «внедренные» в Монетный двор специально с целью создавать фальшивые купюры на профессиональном оборудовании.

«В Монетном дворе такая скрупулезная и многоуровневая система контроля производственного процесса, что напечатать там даже одну «сверхплановую» купюру практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы вынести ее за пределы предприятия. И, кроме того, работники, печатающие деньги, не воспринимают их как средство платежа, для них это — просто производственный продукт», — смеется эксперт.

Фальшивые купюры просачиваются в банковскую систему в основном через так называемые ресайклинговые банкоматы, говорит руководитель портала banki.ru Наталья Романова

«Это банкоматы, которые не только выдают наличные, но и принимают их. На некоторых моделях таких машин система считывания защитных признаков не охватывает все их элементы, и у злоумышленников есть шанс, что банкомат такие купюры проглотит, приняв их за подлинные», — сказала она ранее «Ридусу».

В идеале жизнь фальшивой купюры продлится до момента инкассации банкомата, потому что в банке, которому автоматический кассир принадлежит, всю дневную выручку проверяют уже с пристрастием — что, очевидно, и произошло на этой неделе в Сбербанке и МКБ.

«Но бывает, что фальшивка может проскочить «фейсконтроль» и быть снова загруженной в банкомат. От этого банки страдают: ведь если банкомат пропустил такую купюру, ее номинал зачисляется на счет вносителя, а электронные деньги фальшивыми не бывают. Таким способом мошенники отмывают некоторые суммы», — говорит Романова.

Правда, добавляет она, речь не идет о миллионах рублей.

В ноябре прошлого года жители Усть-Илимска сумели обмануть местные банкоматы Сбера, скормив им купюры «банка приколов»: они внесли в разное время в разные банкоматы почти полмиллиона рублей (то есть почти сотню «пятитысячных» купюр).

Подозрительность российских банков к самым крупным купюрам не является чем-то беспрецедентным. Несколько лет назад ведущие банки Канады прекратили принимать через банкоматы купюры номиналом 100 канадских долларов по той же самой причине. Положить их на счет можно только в отделении банка через живого операциониста.