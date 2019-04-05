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Госорганы будут без суда приостанавливать подозрительные операции по счетам 

РИА Новости + ещё 2 26 минут назад
Фото: Reuters
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать на срок до 10 дней подозрительные операции по банковским счетам в ряде случаев, следует из законопроекта ведомства, опубликованного на сайте проектов нормативных актов.
Проект предусматривает внесудебный механизм принятия правоохранительными и иными госорганами решения о приостановлении подозрительных операций по банковским счетам, в отношении которых имеются сведения о проведении их в целях финансирования терроризма, а также для оборота наркотиков.
"Поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими им денежными средствами, проект предусматривает, что такое приостановление будет носить временный характер, а именно приниматься на срок до 10 рабочих дней", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Уточняется, что, согласно этому предложению, само решение о приостановлении будет приниматься ограниченной категорией должностных лиц, в которую предлагается включить руководителей федеральных органов исполнительной власти и их заместителей (МВД России, ФСБ, Росфинмониторинг), а также отдельных руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (МВД и ФСБ).
Кроме того, документ предусматривает обязательное уведомление в течение 24 часов генпрокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении о приостановлении операций. При этом такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях. Сведения, имеющиеся в распоряжении госорганов, должны быть "достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными".
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Комментарии
Личный счет , Компании , ФСБ , Росфинмониторинг , МВД
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