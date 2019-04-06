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Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Самые высокие зарплаты работодатели готовы платить управленцам высшего звена и программистам. Это продемонстрировал рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля, подготовленный порталом hh.ru.
Итак, зарплату в 500 тысяч рублей в месяц на руки работодатель в Москве готов платить специалисту, нанятому на позицию "Операционный директор/Генеральный директор". Опыт для такой работы должен быть не менее шести лет. Свободный английский язык, коммуникабельность. И умение успешно выводить на рынок новые продукты.
Аналогичную зарплату — от 400 до 700 тысяч — на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD". Он для этого должен иметь опыт управления структурами от 20 человек (не менее шести лет), создания и развития продуктов, участия в международных проектах и разговорный английский.
И еще одна вакансия с зарплатой 400-600 тысяч рублей тоже размещена в Москве для директора по информационным технологиям. Туда ищут человека с выдающимися личностными качествами и драйвом — лидера, коммуникатора, человека, который может решать проблемы.
Немногим ниже предлагается зарплата специалистам на удаленной работе. А именно — Senior PHP разработчик (от 3,5 тысяч до 5 тысяч долларов на руки), PHP Developer (230-300 тысяч на руки), Golang разработчик (четыри тысячи долларов на руки).
Подборка самых дорогих вакансий была выполнена по профобластям "Высший менеджмент", "Маркетинг, реклама, PR", "Искусство, развлечения, масс-медиа", а также по всем профобластям с фильтром "Удаленная работа".
В hh.ru отмечают, что средний уровень конкуренции на российском кадровом рынке — 6 человек на вакансию. В профобласти "Высший менеджмент" конкуренция традиционно выше — 10 активных резюме на вакансию.
Средний уровень предлагаемой зарплаты (по всем профобластям в целом) — 42 194 рубля.
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