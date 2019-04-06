Полмиллиона в месяц: кто зарабатывает по-королевски

В России можно зарабатывать легально по 500 и более тысяч рублей в месяц. На должности гендиректора. Для этого нужно жить в Москве и иметь опыт работы не менее 6 лет, сообщает портал HH.ru. При этом более трети «простых россиян» на свою зарплату не могут позволить себе купить за сезон даже вторую пару обуви.

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить 500 тыс. рублей в месяц и более. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на рейтинг, представленный порталом по поиску работы HH.ru.

Самые высокие зарплаты в Москве предлагаются операционным/генеральным директорам. Специалисты такого профиля должны иметь опыт работы не менее 6 лет и уметь выводить на рынок новые продукты, быть коммуникабельными. Кроме того, кандидаты на позицию обязаны свободно владеть английским языком,

Подобный уровень дохода в полмиллиона рублей может иметь также соискатель вакансии под названием VP PROD и директор по информационным технологиям.

Это предложение актуально не только для Москвы, но даже для Тулы. При этом директору по информационным технологиям в столице понадобятся выдающиеся лидерские качества и умение справляться с проблемами.

На зарплату в 400-700 тыс. рублей может рассчитывать специалист, имеющий шестилетний опыт управления 20 и более сотрудниками, а также если он разрабатывал и совершенствовал продукты.

Ему также понадобится разговорный английский и опыт участия в международных проектах.

О гендерных различиях в исследовании детально не говорится, но сами россияне уверены, что женщины могут добиться успеха в любой профессии, на любой должности. Так считают более 70% россиян считают. Об этом 5 апреля сообщало агентство ТАСС со ссылкой на результаты опроса Аналитического центра НАФИ.

14% бизнесменов и 12% других респондентов считают, что женщины лучше проявляют себя на позициях руководителей, нежели мужчины. Обратной точки зрения придерживаются более 40% бизнесменов и остальных россиян.

В то же время 34% представителей бизнеса и 43% других опрошенных полагают, что мужчины и женщины могут быть хорошими начальниками в равной степени.

Между тем имеется разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Размер заработной платы женщин в Москве в среднем на 11% меньше, чем у мужчин. Об этом говорится в исследовании «Гендерный профиль социально-экономических проблем столичного региона», данные которого приводила в марте ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баксакова.

По ее словам, эта цифра соотносится с показателями скандинавских стран.

«По стране у нас динамика тоже хорошая», — добавила Баксакова.

Она отметила, что раньше женщины получали 67% в среднем от заработной платы мужчин. Однако после реализации майских указов президента России разрыв сократился.

Теперь женщины получают в среднем 73% от мужской зарплаты, уточняет эксперт.

Также она подчеркнула, что женщины и мужчины молодого и пожилого возраста получают примерно одинаково, в то время как разрыв увеличивается в средней возрастной группе, когда люди заводят семью и детей. Для предотвращения этого, по ее мнению, мужчинам и женщинам следует равномерно распределить семейные обязанности.

Подавляющее большинство россиян о полумиллионных зарплатах даже не мечтают. Для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно получать от 116 тыс. до 208 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона, выяснил ранее сервис SuperJob.

Самые высокие требования у жителей Владивостока — им для счастья в месяц нужно 208 000 руб. Респонденты отвечали на вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

Кроме того, россиян спрашивали об уровне доходов, необходимом для «нормальной жизни». В среднем российской семье из трех человек нужно получать 75,9 тыс. руб. дохода, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни, выяснили эксперты холдинга «Ромир».

Авторы отметили, что жители крупных городов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. Если в городах с населением более миллиона человек средний уровень «нормальных» доходов составил 91,6 тыс. руб. в месяц на семью, то в сельской местности — 61,5 тыс. руб. в месяц.

В январе 2019 года средняя зарплата в России составила 41 тысячу 120 рублей. Реальные доходы россиян падают шестой год подряд.

А чтобы «свести концы с концами» и купить самое необходимое, российской семье требуется минимальный доход в 58,5 тыс. руб., следует из данных Росстата за 2018 год. Более половины российских семей (53%) не могут позволить себе неожиданные траты, например, ремонт или срочные медицинские услуги.

У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Такие данные были получены Росстатом в 2018 году. Предыдущее исследование проводилось в 2016 году. По информации ведомства, тогда две пары обуви на человека не могли приобрести 48% опрошенных семей.

После обнародования этих данных Кремль попросил Росстат объясниться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя эту тему, попросил Росстат объяснить данные о нехватке у россиян денег на обувь. «Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры?», — удивлялся Песков.

Росстат предоставил разъяснения. Но Песков заявил, что у него все равно остались вопросы к критериям, по которым обувь стала одним из маркеров уровня жизни и финансового положения россиян.