Пользователи соцсетей посчитали недосягаемыми вакансии с зарплатой в полмиллиона рублей

Пользователи соцсетей отреагировали на исследование сайта HeadHunter о самых высокооплачиваемых вакансиях. Комментаторы покритиковали власти и поиронизировали по поводу того, что люди рабочих специальностей не могут рассчитывать на зарплаты в полмиллиона рублей.

«А каковы зарплаты рабочих специальностей, кто кормит всю эту шоблу?» — отметил пользователь 74Nail. «Есть гораздо более оплачиваемые должности. Например, в Госдуме. Но там вакансий не бывает», — написал Иван Петров. «Ну вот, а то все говорят, что бедно живем, а оно вот как на самом деле!» — заявил Василий Алибабаевич.

Ранее сообщалось, что, по информации крупнейшей российской компании интернет-рекрутинга HeadHunter, наиболее оплачиваемые вакансии предлагают управленцам высшего звена и программистам. Квалифицированные специалисты по данным направлениям могут рассчитывать на 230-700 тысяч рублей в месяц.