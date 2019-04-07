В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В настоящее время пенсия у работающих пенсионеров не индексируется. Точнее, она индексируется, но ее увеличение фиксируется на индивидуальном счете человека в пенсионной системе. На руки он получает пенсию без прибавки.

Единственное исключение — каждый год с 1 августа делается перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делают за них работодатели. И это увеличение пенсии они ощущают. Что делать, если пожилой человек устал работать и готов уволиться, но не знает, насколько за годы труда увеличилась его пенсия и какой она будет после увольнения?

Получить эту информацию можно двумя способами. Первый — нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФР. В нем отражаются два размера пенсии — тот, что людям платят в настоящий момент, и какой она стала после прошедших индексаций и будет платиться после увольнения.

Второй способ. Если человек не умеет пользоваться компьютером и не зарегистрирован в личном кабинете, он может получить эту информацию в любом отделении ПФР

Если решение об увольнении принято, то пенсия нового размера будет начислена человеку в течение двух-трех месяцев, уточняют в Пенсионном фонде России, поскольку ее предстоит еще раз пересчитать, учитывая в ней последние отчисления работодателей. Также это связано со сроками сдачи отчетности работодателями.

Если, посидев дома, пенсионер понял, что не может без дела и опять трудоустроился, размер его пенсии не уменьшится. А вот последующие индексации опять "заморозятся".