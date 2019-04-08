Центральный банк заявил о сбоях в Системе быстрых платежей

В Системе быстрых платежей (СБП) произошли сбои, заявил ЦБ . Регулятор объяснил проблемы внеплановыми работами на стороне провайдеров. У крупных игроков технических ошибок почти не возникает, в отличие от банков, которые лишь недавно подключились к системе. Клиенты жалуются, что мобильные приложения зависают в процессе перевода средств.

Система быстрых платежей стала доступна клиентам банков с 28 февраля. Деньги можно перевести по номеру телефона, функция работает 24 часа в сутки и осуществляет перевод максимум за 15 секунд. Это — как должно быть. На деле система если и работает, то пока со скрипом.

Один из моих коллег 5 апреля пытался перевести деньги со своего счета в ВТБ на карту Сбербанка с помощью мобильного приложения. СБП такую операцию пока не допускает. При попытке перевести средства не со счета, а с дебетовой карты мобильное приложение либо выдавало ошибку, либо просто переставало работать. Правда, ошибку очень оперативно исправили.

Официально функцией от ЦБ на данный момент обзавелись уже 12 крупных банков. Правда, надо понимать, что формально и по факту это разные вещи, говорит независимый банковский эксперт Эльман Мехтиев

Эльман Мехтиев, независимый банковский эксперт

«Конечно же, есть желание Банка России, чтобы мы все подключились как можно быстрее, а есть технологические реалии. Когда что-то новое начинается, всегда есть технологические проблемы, всегда. Не может что-то прекрасно работающее на пилоте так же прекрасно работать и в продакшене. В промышленной эксплуатации, когда огромное количество банков, огромное количество физических лиц и платежи бегают туда-сюда, это неизбежно. Да, есть жалобы, не все было продумано, не все было доделано при подключении того или иного банка — это первое. И второе: нужно еще раз уточнять, какие же банки действительно подключены к системе быстрых платежей, а не только заявили об этом».

Проблемы были и у Альфа-банка . Многие клиенты жаловались, что в их приложении все еще нет функции СБП. Однако, как выяснилось, банк обновил свой официальный клиент с поддержкой быстрых платежей только 2 апреля, так что клиентам следует заглянуть в App Store или Google Play и скачать актуальную версию программы.

Обкатывая систему, банк столкнулся с рядом технических сложностей, рассказывает руководитель департамента онлайн-продаж «Альфы» Александр Солонин:

Александр Солонин, руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-банка

«У нас были определенные нюансы, связанные с внутренними настройками. Мы постепенно расширяли круг наших клиентов, то есть мы сначала запускались на несколько сотен тысяч клиентов, к 20 марта мы откатили на всю клиентскую базу. Следующее действие, которое мы сейчас делаем, это увеличиваем лимиты на Систему быстрых платежей до уровня лимитов всех других переводов Альфа-банка».

Василий Солодков: Отличным от остальных банков пока можно назвать Сбербанк, который от функции СБП отказался. В «Сбере» уже давно действует собственная функция моментальных переводов по номеру мобильного телефона, а другая банку, в общем, и не нужна. Неудивительно, что переводы на карты Сбербанка могут вызывать трудности, говорит директор Банковского института Высшей школы экономики

Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики

«Сбербанк официально к системе не подключился. Поэтому, каким образом идут расчеты со Сбербанком, я, честно говоря, плохо понимаю, при условии, что он не часть системы. Могут быть какие-то технические проблемы, связанные с тем, что что-то не туда зачисляется, что-то безопасность какого-то из платежей не пропускает. Чем сложнее техника, тем выше вероятность отказа».

По данным Центробанка, за первый месяц работы СБП россияне перевели уже более 400 млн рублей. Для сравнения: за восемь месяцев прошлого года объем переводов через «Сбербанк Онлайн» составил почти 14 трлн рублей.