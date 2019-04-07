В ПФР рассказали, как узнать полный размер пенсии

В ПФР рассказали, как узнать полный размер будущей пенсии. Работающие пенсионеры, например, могут выяснить, какой будет их пенсия, если они уволятся. Об этом «Российской газете» рассказали в фонде.

Пенсия у работающих пенсионеров в настоящее время не индексируется. Точнее, ее увеличение фиксируется на индивидуальном счете человека в пенсионной системе. На руки работающий пенсионер получает пенсию без прибавки.

Исключение — когда каждый год с 1 августа делается перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делают за них работодатели. И это увеличение пенсии выплачивается.

Если пожилой работник готов уволиться, но не знает, насколько увеличилась его пенсия и какой она будет после увольнения, тогда следует прибегнуть к двум способам.

Во-первых, можно войти в личный кабинет на официальном сайте ПФР. В нем отражаются два размера пенсии — тот, что платят в настоящий момент, и тот, каким он станет после прошедших индексаций.

Во-вторых, если человек не пользуется компьютером и не зарегистрирован в личном кабинете, он может получить эту информацию напрямую в любом отделении фонда.

По данным ПФР, неработающих пенсионеров в России около 40 млн человек. Работающих — около 9 млн человек.

В 2018 году количество назначенных пенсий составило 1,9 млн, страховых пенсий по старости — почти 1,3 млн Тогдашний вице-премьер Татьяна Голикова потребовала от сотрудников ПФР изжить «недружественное отношение» к гражданам, обращающимся в фонд.

«Важно проявлять внимательное и уважительное отношение к нашим гражданам. Да, бывают разные вопросы, бывают вопросы от незнания… Вы должны проявлять максимальное внимание», — рекомендовала Голикова.

Если решение об увольнении принято, то пенсия нового размера будет начислена человеку в течение двух-трех месяцев, уточняют в Пенсионном фонде России. Этот срок необходим, поскольку пенсию предстоит еще раз пересчитать с учетом последних отчислений работодателей. Также это связано со сроками сдачи отчетности работодателями.

Если пенсионер снова трудоустроился, размер его пенсии уже не уменьшится. А вот последующие индексации опять «заморозятся».

Ранее 4 апреля в ПФР рассказали о других способах перевода процедуры оформления пенсий через интернет. В течение ближайших трех месяцев появятся электронные пенсионные уведомления. В связи с поправками в закон о персонифицированном учете, СНИЛСы (зеленые пластиковые пенсионные карточки) больше выдаваться не будут. Их заменяют бумажные или электронные уведомления, в которых будет содержаться вся информация о пенсионных отчислениях и накоплениях.

Новые уведомления включат в себя все сведения, которые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его рождения, пол и непосредственно сам СНИЛС (то есть индивидуальный пенсионный лицевой счет).

Бумажную версию уведомления можно будет получить в клиентской службе или территориальном управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.

При этом, как уточняют в ПФР, все ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать. Менять старый бумажный СНИЛС не нужно.

Сегодня общее число застрахованных Пенсионным фондом россиян составляет 155 млн человек.

С 1 апреля увеличены социальные пенсии. Их проиндексировали на 2%. Также вырос размер социальных пенсий для инвалидов с детства и ряда других категорий граждан. По подсчетам Минтруда, повышение коснулось около 4 млн человек. В натуральную величину изменения размера выплаты зависят от конкретного региона и установленных в нем параметров, но в среднем социальная пенсия по старости станет больше на 182 рубля. Средний размер такой пенсии составит 9 266 рублей в месяц.

Пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8 726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8 846 руб.

Ранее ПФР сообщал, что не испытывает проблем с получением доходов для выплаты пенсий. По словам главы фонда Антон Дроздова, доходы в Пенсионный фонд «поступают у нас хорошо» и «даже снижается зависимость от федерального бюджета». Но у фонда имеются деньги на индексацию не только благодаря доходам, но и за счет заморозки пенсионных накоплений части работников.

Пенсионное обеспечение россиян строится на страховом взносе (22% зарплаты), который делится на две части: 16% — страховая, она поступает в ПФР. И 6% от зарплаты — это накопительная часть, которая может перечисляться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) для инвестирования в ценные бумаги с целью получения дополнительного дохода.

Напомним, что в 2014 году власти решили временно заморозить пенсионные накопления на год. С тех пор отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты идут на выплаты нынешним пенсионерам.

Потом заморозку продлили еще на год. В прошлом году заморозку пенсионных накоплений снова продлили. Уже до 2020 года.

5 декабря 2018 года Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной пенсии на три года вперед. Закон коснется тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. До принятия закона о заморозке граждане могли распорядиться отчислениями самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

После заморозки пенсионных накоплений граждане начали жаловаться, что государство лишило их права распоряжаться собственной пенсией. В ответ власти предложили концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). При этом страховая часть пенсии остается без изменений, а накопительную гражданин (а не работодатель) будет накапливать сам и сам будет ею распоряжаться.