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Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в 150 тысяч рублей 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Воронежской области сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР) более двух лет незаконно начисляла своему отцу пенсию в 150 тысяч рублей. Об этом сообщают Вести со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По версии следствия, занимая пост начальника одного из районных управлений ПФР, подозреваемая использовала программно-технический комплекс по назначению и выплате пенсий и подделывала сведения о начислении выплат своему отцу.
Ущерб превысил 3,5 миллиона рублей, отметили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Дело рассмотрит Центральный суд Воронежа.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Генпрокуратура РФ
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